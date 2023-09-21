Власти Новороссийска отреагировали на размещение ISO-контейнеров у мемориала

В ходе проверки власти Новороссийска выявили нецелевое использование земельного участка вблизи памятника «Непокоренным», где идет строительство площадки для размещения ISO-контейнеров. Об этом сообщили в контрольно-ревизионном управлении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Курорты Краснодарского края» Фото: сайт «Курорты Краснодарского края»

Ведомство провело проверку. Собственнику земельного участка направили акт, в котором указаны допущенные им нарушения земельного законодательства.

«В случае неустранения нарушения в добровольном порядке, администрация оставляет за собой право обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением»,— отметили в управлении.

Строительством вблизи памятника «Непокоренным» площадки под отстойник для фур возмутились местные активисты. Они сообщали «Ъ-Кубань», что размещать такие объекты в зоне охраны памятника недопустимо.

Татьяна Ручкина

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