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Власти Новороссийска отреагировали на размещение ISO-контейнеров у мемориала

В ходе проверки власти Новороссийска выявили нецелевое использование земельного участка вблизи памятника «Непокоренным», где идет строительство площадки для размещения ISO-контейнеров. Об этом сообщили в контрольно-ревизионном управлении мэрии.

Фото: сайт «Курорты Краснодарского края»

Фото: сайт «Курорты Краснодарского края»

Ведомство провело проверку. Собственнику земельного участка направили акт, в котором указаны допущенные им нарушения земельного законодательства.

«В случае неустранения нарушения в добровольном порядке, администрация оставляет за собой право обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением»,— отметили в управлении.

Строительством вблизи памятника «Непокоренным» площадки под отстойник для фур возмутились местные активисты. Они сообщали «Ъ-Кубань», что размещать такие объекты в зоне охраны памятника недопустимо.

Татьяна Ручкина

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