На Кубани отмечен рост числа микрозаймов для начинающих предпринимателей

Начинающие предприниматели с начала года взяли в Фонде микрофинансирования Краснодарского края 97 микрозаймов для открытия своих стартапов. Общая сумма займов составила 136 млн руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила «Ъ-Кубань» исполнительный директор фонда Оксана Слюсарева.

В текущем году фонд выдал 656 микрозаймов на общую сумму 1,4 млрд руб., в том числе самозанятым, на долю которых приходится 62 займа на сумму в 24 млн руб. Сегодня в фонде действует 23 программы, субъекты МСП могут получить от 100 тыс. до 5 млн руб., самозанятые от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

«Эти суммы определены федеральным законодательством. Мы понимаем, что в современных реалиях это не так много, поэтому выступили с инициативой увеличить объемы займов до 7 млн и 1 млн руб. для малого бизнеса и самозанятых соответственно. Депутаты Законодательного собрания края нашу инициативу поддержали и обратились в Госдуму с аналогичным предложением»,— пояснила Оксана Слюсарева.

Андрей Ульченко

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