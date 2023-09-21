Архитекторы представили концепцию нового генплана Сочи

На международном архитектурном фестивале «ЭкоБерег», который проходит в Сочи, архитекторы представили новый генеральный план города, рассчитанный на 2024–2044 годы. Как сообщает «Интерфакс», документ решит проблему загруженности населением некоторых районов за счет развития сельских курортов и санаторной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

Замдиректора по проектным работам НИИ перспективного градостроительства, руководитель проекта нового генплана Сочи Ирина Гришечкина отметила, что сейчас плотность населения прибрежной зоны и горного поселка Красная Поляна превышает норму в 10 раз. Всего в Сочи зарегистрировано около 500 тыс. жителей, но по факту проживают более 700 тыс.

Руководитель проекта отмечает, что в новом генплане восстановлено развитие санаторно-курортного направления, утраченное в последние годы. Причем документ направлен на развитие курортов и туризма не только прибрежных территорий, но и во всех населенных пунктах Сочи. Отмечается, что необходимо развивать в том числе спортивный детский и семейный отдых. Пляжные территории планируется увеличить вдвое, с учетом создания инженерной инфраструктуры и защиты береговой полосы.

Поскольку все населенные пункты Сочи находятся в окружении нацпарка и лесного фонда, в проекте генплана предлагается возродить курортные парки. В нем прописана возможность увеличения комплексного развития зеленых насаждений общего пользования примерно на 1,5 тыс. га.

Кроме того, рассматривается возможность возрождения в Сочи промышленного комплекса, поскольку в городе есть уникальные природные земли для развития чаеводства, растениеводства и цветоводства.

Две площадки предлагается выделить для строительства университетов. Новая концепция генплана подразумевает реализацию еще нескольких образовательных проектов, а также строительство во всех населенных пунктах спортивных комплексов с бассейнами.

Татьяна Ручкина

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