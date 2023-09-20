Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 сентября

12:45. При повторном обстреле села Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области погиб мужчина, проезжавший на автомобиле по трассе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, еще один мужчина пострадал: «Он также двигался по трассе в момент обстрела. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей». Бригада скорой помощи сейчас доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.

12:43. В школе №39 в Курске открыли мемориальную доску погибшему в зоне СВО военному разведчику Роману Скорову. Он погиб при отступлении в районе города Сватово в ЛНР. Учился в этой школе до девятого класса. Проходил службу в разведывательном подразделении ВДВ в Северной Осетии. Об этом сообщила мэрия Курска.

12:36. Ведется обстрел хутора Балки в Шебекинском городском округе Белгородской области — РСЧС.

11:40. В результате артобстрела села Максимовка «есть прямое попадание в частный жилой дом — сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка, пострадала женщина, хозяйка этого дома — в момент прилета снаряда она выходила из дома», рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшая получила контузию, но от госпитализации «категорически отказалась».

11:33. РСЧС сообщает об обстреле села Максимовка Шебекинского округа Белгородской области.

11:04. В результате обстрела ВСУ села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области повреждены четыре частных домовладения, автомобиль и мини-трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Также нарушено электроснабжение одного из домовладений.

11:00. Бомбардировщик Су-34 «потерпел аварию» в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны. Оба члена экипажа катапультировались. Угрозы их здоровью нет, рассказали в военном ведомстве.

10:48. Орловские власти собирают новую посылку на фронт для земляков-штурмовиков ВДВ, ведущих бои в районе Клещеевки. К сбору по благословению митрополита Тихона подключились прихожане орловских храмов. В посылку должны войти квадрокоптер, средства бронезащиты, запчасти на автомобили, а также продукты питания и вода.

10:12. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об ударах, нанесенных по гражданской инфраструктуре региона 19 сентября. Под обстрел попали четыре района и городских округа, жители не пострадали.

9:56. Ведется обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области — РСЧС.

9:34. Под обстрел попало село Головчино Грайворонского округа Белгородской области, сообщает РСЧС.

9:21. Вместе с повторным обстрелом села Масычева под огонь попало и село Антоновка Грайворонского округа, сообщили в МЧС.

9:17. РСЧС сообщает об обстреле сел Масычево и Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области.

9:07. На сессию липецкого облсовета вынесен проект изменений в региональный закон, согласно которому право на региональные выплаты для близких погибших военнослужащих получат отчимы и мачехи. Речь идет о ежемесячной доплате к пенсии в 10 тыс. руб. для нетрудоспособных матерей и отцов погибших.

01:30. Вечером 19 сентября над Орловской областью были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Андрей Клычков: «Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 19 сентября