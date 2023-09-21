«Перейти от одной зависимости на другую?»

Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в пленарной сессии форума TNF-2023 в Тюмени, на которой обсуждались вопросы технологического суверенитета в нефтегазовой отрасли. Он сказал, что стоит задача не просто обеспечить возросшие потребности в оборудовании, но и «достойно» заместить зарубежные аналоги в отрасли. Тюменский губернатор Александр Моор призвал не надеяться на экспорт из дружественных стран, а полпред Владимир Якушев заявил о необходимости вузам подстраиваться под потребности предприятий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ Александр Новак (в центре) принял участие в работе форума TNF-2023

Фото: Пресс-служба TNF Вице-премьер РФ Александр Новак (в центре) принял участие в работе форума TNF-2023

Фото: Пресс-служба TNF

Ключевое событие TNF, как и в прошлом году, было связано с приездом в Тюмень влиятельного федерального чиновника. В прошлом году им был министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а в этом — вице-премьер Александр Новак. Он открыл пленарную сессию «Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности».

Вступительное слово господина Новака началось со стандартной для подобных мероприятий речи, где он благодарил за приглашение поучаствовать в TNF, а также поздравил Александра Моора с переизбранием в качестве губернатора Тюменской области. Затем вице-премьер ненадолго обратился к истории, напомнив присутствующим, что 70 лет назад тюменская разведочная экспедиция праздновала «большую победу», доказав, что в Западной Сибири есть нефть и газ. К 2023 году в «большой» Тюменской области было открыто более 500 месторождений, и сейчас регион обеспечивает более 60% нефтеконденсата в России.

От «урока истории» вице-премьер перешел к «урокам», которые страна получает сегодня. «Как и вся российская экономика, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) столкнулся с беспрецедентными вызовами, связанными с агрессивными действиями стран Запада. В этих условиях потребовалось кардинальное изменение транспортных логистических цепочек поставки энергоресурсов, а также развития отечественной инфраструктуры»,— подчеркнул Александр Новак. Он напомнил, что существенные объемы нефти и нефтепродуктов были направлены на другие рынки, что не удалось бы без диверсификации экспорта, который шел последнее десятилетие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор и вице-премьер РФ Александр Новак на форуме TNF-2023

Фото: Пресс-служба TNF Губернатор Тюменской области Александр Моор и вице-премьер РФ Александр Новак на форуме TNF-2023

Фото: Пресс-служба TNF

Газовая отрасль, по словам вице-премьера, «стабильно обеспечивает внутренний рынок». Он отметил, что «недружественные действия» ряда стран и вывод из строя газопровода «Северный поток» привели к тому, что общий экспорт газа снизился, однако экспорт сжиженного природного газа (СПГ) растет.

Сейчас в планах федеральных властей наращивать экспорт в страны Востока, а также заниматься технологическим совершенствованием отрасли. В этих условиях перед российской промышленностью стоит задача не только обеспечить возросшие потребности в оборудовании, но и «достойно» заместить зарубежные аналоги. Александр Новак считает, что в России необходимо сформировать отечественную базу отраслевых стандартов и постепенно уходить от иностранных систем стандартизации.

Особое внимание вице-премьер уделил семи направлениям развития технологий и оборудования для нефтегазовых компаний. Речь идет о геологоразведке, бурении и добыче на суше и на шельфе, транспортировке углеводородов, нефтегазохимии, производстве СПГ, а также переработке нефти и газа. Правительство РФ будет активно сотрудничать с производителями необходимого оборудования, координируя усилия по развитию отрасли, заверил вице-премьер.

Крупный бизнес на пленарной сессии представляли гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и руководитель компании «Сибур» Михаил Карисалов. Господин Дюков отметил, что российские нефтегазовые компании все еще сталкиваются с «технологическим дефицитом». Он добавил, что в этих условиях необходимо проводить «консолидацию спроса» на инновации, вырабатывать совместные стандарты оборудования между нефтегазовыми компаниями, а также предоставлять отечественным производителям испытательную инфраструктуру. Михаил Карисалов подчеркнул, что работа по импортозамещению была начата «не вчера, и не позавчера».

Эту мысль развил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Он отметил, что каждый год вызовы, с которыми сталкивается Россия, становятся «все более глобальными». В связи с этим, по словам полпреда, важно, что работа по достижению технологического суверенитета началась еще в 2014 году. В итоге к 2023 году объемы использования импортного оборудования в нефтегазовой отрасли снизились с 67% до 38%. По мнению господина Якушева, сейчас важно «расшевелить университетскую науку», чтобы она ориентировалась на потребности «индустриальных заказчиков».

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что отдельные субъекты России, в том числе Тюменская область, не могут в одиночку «ответить на вызовы в вопросах технологической независимости», поэтому нужна межрегиональная кооперация. По словам главы региона, в условиях санкций субъектам страны нужно уходить от конкуренции к сотрудничеству. Как отметил господин Моор, с учетом ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, «места хватит всем».

«Такая эффективная кооперация позволила тюменским участникам Нефтегазового кластера за 2020–2022 годы увеличить выручку на 48%. Вроде бы, результаты неплохие, но можно двигаться точно быстрее. К тому же надеяться на параллельный импорт, импорт из дружественных стран задача, может, оперативная, но это точно не стратегическая ставка. Перейти от одной зависимости на другую? Совершенно точно, нужно двигаться к разработке отечественных продуктов»,— добавил Александр Моор.

Александр Новак в заключение обратил внимание, что в России, как ни парадоксально, большой спрос на отечественное оборудование, но при этом разработчики не могут найти клиентов. «Зачастую речь идет о малом и среднем бизнесе, о том, что делают наши высшие учебные заведения, научные институты. Они мыкаются, а предприятия в рамках своих стандартизированных методик закупочной деятельности их не принимают. Нам надо всем вместе подумать о том, как использовать этот потенциал»,— отметил вице-премьер РФ.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что остался удовлетворен тем, что увидел на TNF, отметив, что это форум «про будущее, а не про настоящее».

Илья Смирнов, Тюмень