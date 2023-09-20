Бывшему полицейскому проверят освобождение

Верховный суд Республики Крым вернул на новое рассмотрение ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего полицейского Станислава Гольченко, осужденного ранее за пытки жительницы Иркутской области Марины Рузаевой. В марте нынешнего года Гольченко был освобожден, отбыв менее двух лет из назначенного срока в три с половиной года, и сейчас находится на свободе. Защита Марины Рузаевой, которая намерена участвовать в заседании по видео-конференц-связи из-за проблем со здоровьем, будет настаивать на возвращении экс-полицейского за решетку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший полицейский Станислав Гольченко

Фото: Архив Станислава Гольченко Бывший полицейский Станислав Гольченко

Фото: Архив Станислава Гольченко

Верховный суд Крыма отменил решение Красногвардейского районного суда республики, который в марте этого года удовлетворил ходатайство бывшего полицейского Станислава Гольченко об условно-досрочном освобождении, оставив без изменений дополнительное наказание в виде запрета на право занимать определенные должности.

Как заявил «Ъ» правозащитник Яков Ионцев из фонда «Общественный вердикт» (внесен в реестр иностранных агентов), представляющий интересы Марины Рузаевой, в настоящий момент нет юридических оснований, обосновывающих нахождение Гольченко на свободе. «Постановление об УДО отменено, а приговор — нет. Верховный суд Республики Крым при вынесении постановления мог определить судьбу Гольченко на промежуточный период, но этого не сделал»,— сказал господин Ионцев, добавив, что Гольченко в настоящее время не скрывается и даже присутствовал на заседании апелляционной инстанции. Сегодня защита Марины Рузаевой намерена подать заявления в Генпрокуратуру РФ и ФСИН с просьбой проверить законность нахождения на свободе бывшего полицейского.

Правозащитник полагает, что основанием для решения Верховного суда Крыма стало отсутствие потерпевшей госпожи Рузаевой при рассмотрении ходатайства об УДО.

«При рассмотрении апелляции прокуратура нас поддержала именно в этом»,— отмечает он.

В июне 2021 года Усольский городской суд Иркутской области признал бывших полицейских Станислава Гольченко, Александра Корбута и Дениса Самойлова виновными в пытках местной жительницы Марины Рузаевой, назначив им до четырех лет колонии. Гособвинение при этом запрашивало от пяти до семи лет лишения свободы. В феврале 2022 года Иркутский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.

Как установил суд, 2 января 2016 года сотрудники межмуниципального отдела МВД «Усольский» пришли в дом к Марине Рузаевой и увезли ее в отдел под предлогом опроса об убийстве мужчины, проживавшего в соседнем доме. Там ее приковали наручниками к скамейке и несколько часов заставляли назвать имя убийцы.

Женщину избивали, надевали на голову полиэтиленовый пакет, применяли электрошокер. Не добившись нужных показаний, госпожу Рузаеву отпустили домой.

Впоследствии врачи зафиксировали у женщины электроожоги, повреждение позвоночника, ушибы мягких тканей головы, шеи, грудной клетки и т. п.

«При повторном рассмотрении ходатайства мы намерены обеспечить присутствие Марины по ВКС. Лично прибыть она не может из-за проблем со здоровьем и сложностью транспортного сообщения с Крымом. Настаивать на отклонении УДО мы будем по тем же доводам, что и ранее, отсутствие возмещения нанесенного вреда, реальных данных о раскаянии в совершенном преступлении и так далее»,— резюмировал Яков Ионцев.

Влад Никифоров, Иркутск