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Коммерсантъ FM
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В Минпросвещения предлагают отвести школьников на заводы

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил использовать опыт советских времен для профориентации школьников. Господин Бугаев, в частности, уверен, что для успешного выбора жизненного пути необходимо устраивать «дни без турникетов» — экскурсии на предприятия, во время которых школьники смогут поближе познакомиться с реальными производственными технологиями и «уйти от стереотипа, что работа на заводах не является престижной».

«Серьезный вопрос в этой работе мешает — это стереотипы прошлого периода, когда производство представляется не в самом лучшем свете. Приходится работать с родительским сообществом, объяснять, что современное производство — это высокоточные технологии,— пожаловался замглавы Минпросвещения.— Современные рабочие — это прежде всего инженерно-технические кадры, которые работают с серьезным программным обеспечением на серьезном оборудовании в совершенно других условиях».

Напомним, в последнее время колледжи все активнее конкурируют с вузами за абитуриентов. “Ъ” подробно писал о причинах, по которым школьники предпочитают получать среднее профессиональное, а не высшее образование. Работодатели же отмечают, что молодые специалисты интересуют их независимо от уровня их образования и в поисках потенциальных сотрудников крупные компании проводят мероприятия в учебных заведениях разных уровней.

Полина Ячменникова

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