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Коммерсантъ FM
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Единство в противоположностях

Депутаты открыли осеннюю сессию спорами о выборах и учреждением нового праздника

В Госдуме во вторник прошло первое пленарное заседание осенней сессии. Спикер палаты Вячеслав Володин и руководители фракций в своих выступлениях обрисовали задачи на ближайшие месяцы и высказались о завершившейся избирательной кампании. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов разошелся в оценках выборов сразу с тремя коллегами, а глава думских единороссов Владимир Васильев поспорил с руководителем «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергеем Мироновым по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам. Зато поправки о введении новой памятной даты — Дня воссоединения новых регионов с Россией — депутаты приняли единогласно.

Желание Геннадия Зюганова рассказать депутатам свою правду о прошедших выборах подверглось критике со стороны руководителей других думских фракций

Желание Геннадия Зюганова рассказать депутатам свою правду о прошедших выборах подверглось критике со стороны руководителей других думских фракций

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Желание Геннадия Зюганова рассказать депутатам свою правду о прошедших выборах подверглось критике со стороны руководителей других думских фракций

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открывая осеннюю сессию, Вячеслав Володин напомнил, что во время каникул работа депутатов не останавливалась: проводились выездные совещания, было внесено 105 законопроектов. А всего в законодательном портфеле Думы находится 1013 инициатив. По словам господина Володина, приоритетом в работе палаты остается поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Спикер также напомнил, что до 1 октября в Думу будет внесен проект нового федерального бюджета и «важно, чтобы он отвечал на вызовы, с которыми наша страна столкнулась», и решал «вопросы развития». Кроме того, Вячеслав Володин сообщил, что план законодательного обеспечения послания президента выполнен на 82% (принято 59 законов, осталось принять шесть), а из выборов особо отметил первое голосование на новых территориях, которое, по его мнению, прошло «конкурентно, открыто, легитимно».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил итоги кампании не так позитивно: «Выборы продолжают проводить по схеме, которая хуже 96-го года». Отдельно он сказал о нарушениях в Хакасии и сообщил, что партия не признает итоги голосования в Алтайском крае, где «Машу Прусакову, талантливого депутата, даже не допустили до выборов губернатора (депутат Госдумы от КПРФ не прошла муниципальный фильтр.— “Ъ”)». Не забыл господин Зюганов напомнить и о подготовленном его партией альтернативном «бюджете развития», пожелав премьеру Михаилу Мишустину, «который взвалил на свои плечи всю черновую работу», «максимально присмотреться» к инициативам КПРФ.

Лидеру коммунистов тут же ответил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий: «Это не безобразие — то, что в Иваново ЛДПР стала второй политической силой, люди проголосовали за ЛДПР. <…> Мы одержали уверенную победу и находимся в тренде второй политической силы в стране».

Господин Слуцкий призвал «не хаять кампанию 2023 года», поскольку все партии — «за здравые идеи президента России, за страну и за нашу скорую победу».

Руководитель СРЗП Сергей Миронов рассказал об инициативе эсеров по введению единого социального стандарта для участника СВО и единого сертификата на реабилитацию, а также призвал «вернуть совестливый пенсионный возраст — для мужчин 60 лет, для женщин 55» и предложил выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию перед Новым годом. Заодно он посетовал, что правительство никак не решится на индексацию пенсий для работающих пенсионеров: «Если по каким-то причинам она не может быть проведена — ну давайте освободим их от НДФЛ, чтобы хотя бы немножко им в этом помочь». Помимо этого партиец пообещал, что СРЗП, как и КПРФ, традиционно подготовит альтернативный бюджет, и затронул тему миграции: «Абсолютно убежден, что без введения визового режима со странами Центральной Азии у нас скоро возникнут серьезные проблемы».

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев тоже счел нужным отреагировать на реплику Геннадия Зюганова о выборах-1996, которые глава КПРФ проиграл тогдашнему президенту Борису Ельцину. «В 1996 году выборы были сфальсифицированы, победа была украдена. Вот точно в этом году такого не было»,— заверил он. Хотя наблюдатели от «Новых людей» «фиксировали некоторые нарушения», и партия подала «чуть больше десяти исков». Кроме того, господин Нечаев призвал коллег в осеннюю сессию «обойтись без новых запретов и штрафов»: «С этой запретительной линией, мне кажется, пора уже останавливаться. Мы сегодня все говорили, что нужен бюджет развития, но логика развития не вяжется с логикой запретов и излишнего контроля».

А при принятии бюджета, по мнению депутата, нужно сокращать расходы на цифровизацию и новые масштабные стройки: «Мы это потом сделаем, всему свое время. Сейчас другие приоритеты, и это не только СВО. В первую очередь надо вкладываться в образование и медицину».

Наконец, глава думских единороссов Владимир Васильев в ходе выступления несколько раз обращался к Геннадию Зюганову, защищая прошедшие выборы, которые дали ЕР прибавку в «миллион проголосовавших». В то же время он поблагодарил лидера КПРФ за участие в международной деятельности Думы и поездки в страны, где «помнят и ценят коммунистическую партию». Поспорил единоросс и с идеей индексации пенсий работающим пенсионерам: «При всем уважении, я тоже пенсионер работающий, как и те, кто эту тему поднимает. Мне нужно поднимать пенсию? Стыдно даже говорить на эту тему».

Чем займутся депутаты в предстоящую сессию

Впрочем, при голосовании за первый же осенний законопроект депутаты забыли о разногласиях, единодушно поддержав инициативу президента об установлении новой памятной даты 30 сентября — «День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией» (в этот день год назад были подписаны договоры о вхождении четырех регионов в состав РФ). Кроме того, Дума досрочно прекратила полномочия двух единороссов — Игоря Кастюкевича и Сергея Сокола — на основании их личных заявлений. Оба депутата избраны в региональные парламенты (соответственно, Херсонской области и Хакасии) и намерены сменить место работы.

Ксения Веретенникова

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