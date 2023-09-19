В Петербурге за неделю число заболевших коронавирусом выросло почти в два раза

В Санкт-Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю (11 -17 сентября), увеличилось почти в два раза, по сравнению с прошлой неделей (4 -10 сентября) — с 638 до 1 130 человек, следует из отчета оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В больницы за текущую неделю поступило 107 человек. Больше 650 петербуржцев выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.

Количество заболевших ковидом в России за неделю выросло на 48%. За этот период в стране выявлено 11 516 случаев заражения инфекцией, из них 1973 человека находятся в больницах, а 7 280 россиян выздоровели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный планирует переименовать оперативный штаб по COVID-19 в инфекционный.

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