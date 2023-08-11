Смольный планирует переименовать оперативный штаб по COVID-19 в инфекционный

Смольный подготовил проект постановления, которое изменит название и состав оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно проекту постановления, в названии оперштаба словосочетания «коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменят на «инфекционных заболеваний».

Изменения коснутся и состава органа. Из него, в частности, исключат бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, с 2019 года руководившего межведомственным координационным советом по противодействию распространению COVID-19. Его место займет вице-губернатор Кирилл Поляков.

Также новыми членами оперштаба станут по согласованию: начальник ГУ МВД по Петербургу Роман Плугин, начальник УФСБ России по СПб и ЛО Александр Родионов, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и др.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первую неделю августа в Петербурге было зарегистрировано трое погибших от последствий коронавируса и 37 госпитализаций с этим заболеванием.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте