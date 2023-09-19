Умерла актриса Любовь Майкова, сыгравшая в «Вам и не снилось»

Советская актриса Любовь Майкова скончалась 18 сентября, передает агрегатор «Кино-театр.ру». Актриса сыграла роли в «Вам и не снилось» и других фильмах.

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Фото: пресс-служба ГИТИС Любовь Майкова

Фото: пресс-служба ГИТИС

Актриса ушла из жизни в Сиэтле, подробности смерти не раскрываются. Она окончила Государственный институт театрального искусства им. Анатолия Луначарского (ГИТИС) в 1980 году.

С 1986 по 1989 год Майкова играла на сцене театра Малой Драматической Труппы. Тогда у госпожи Майковой были роли в нескольких постановках. Например, в «Снежной Королеве» актриса исполнила роль Герды, а в «Ричарде III» сыграла Маргариту.

В кино дебютировала в фильме «Вам и не снилось», исполнив роль лаборантки — коллеги Миши. Также снималась в эпизодических ролях в фильмах «Забытая мелодия для флейты» и «Где находится нофелет?»

С 1989 года актриса жила в Сиэтле, США.

Александра Горошилова