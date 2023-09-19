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Ford представил гибридный вариант пикапа Ranger

Компания Ford представила гибридный вариант пикапа Ranger — это первая в истории модели бензо-электрическая модификация.

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Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

Фото: Ford

Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

Фото: Ford

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Ford Ranger Plug-In Hybrid

Фото: Ford

Ford Ranger Plug-In Hybrid

Фото: Ford

Автомобиль получил 2,3-литровый бензиновый турбомотор Ford EcoBoost в сочетании с электродвигателем и батареей, позволяющей проезжать на электротяге не менее 45 км. Детальной информации о характеристиках новинки американский автопроизводитель не приводит, но известно, что модель получит полный привод.

Заявлено, что гибридный пикап сможет буксировать прицепы массой до 3,5 т, а также сохранит систему Pro Power Onboard, позволяющую подключать внешние потребители электроэнергии. Подробности об оснащении также раскроют ближе к выходу новинки на рынок, который намечен на начало 2025 года.

Напомним, текущее поколение пикапа было представлено в 2021 году. Ford Ranger пока доступен только с бензиновыми и дизельными двигателями.

Максим Вершинин

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