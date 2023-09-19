Замглавы Польши назвал РФ заинтересованной в миграционном кризисе на Лампедузе

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик считает, что в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза заинтересована Россия. Комментируя высказывание господина Мулярчика, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Польшу заинтересованной в миграции жителей Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадиуш Мулярчик

Фото: Christoph Soeder / DPA / AFP Аркадиуш Мулярчик

Фото: Christoph Soeder / DPA / AFP

«Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия»,— заявил господин Мулярчик в эфире Польского радио (цитата по «РИА Новости»). Он утверждает, что за перевозку мигрантов отвечают преступные организации, «но на заднем плане, безусловно, есть Россия, чья цель — дестабилизировать ситуацию».

Лампедуза — остров в Средиземном море в 205 км от Сицилии и в 113 км от Туниса. С 2000-х годов остров превратился в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов из Африки, приплывающих туда на лодках. В 2015 году в одном из таких плаваний погибли более 600 беженцев.

«Кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Польша. Которая неоднократно участвовала в смене режимов на Украине»,— прокомментировала Мария Захарова слова господина Мулярчика.

14 сентября власти Лампедузы ввели чрезвычайное положение на фоне прибытия на остров 7 тыс. беженцев за сутки. Сотни мигрантов были задержаны полицейскими при попытке покинуть порт. СМИ писали, что большинство из прибывших — граждане Судана и Эритреи.

Милена Костерева