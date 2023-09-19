Премьеру спектакля «Мать» Богомолова в Александринке перенесли на следующий год

В Александринском театре в Санкт-Петербурге перенесли премьеру спектакля «Мать» режиссера Константина Богомолова по мотивам одноименного романа Максима Горького. Первые показы на основной сцене театра должны были состояться в ноябре, однако теперь на сайте Александринки значатся другие даты — 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года.
Константин Богомолов
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В аннотации к спектаклю говорится, что это первая работа господина Богомолова в Александринском театре. Над постановкой также работали постоянные соавторы режиссера: художник-постановщик Лариса Ломакина (сценография и костюмы), видеохудожник Алан Мандельштам, художник по свету Иван Виноградов.
Причины переноса спектакля почти на год не уточняются.
Напомним, ранее Константин Богомолов написал статью, в которой заявил о сформировавшейся в обществе касте «особых русских». Они, по словам режиссера, презирают других соотечественников. После начала военной операции на Украине эта каста якобы начала скорбеть о прошлой жизни, вместо того чтобы «отбросить презрение к своей стране» и начать работать «засучив рукава».