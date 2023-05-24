Константин Богомолов осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью для «РИА Новости», в которой заявил о сформировавшейся в обществе касте «особых русских». Они, по его словам, презирают обычных, «темных» соотечественников. После начала военной операции на Украине эта каста якобы начала скорбеть о прошлой жизни, вместо того чтобы «отбросить презрение к своей стране» и начать работать, «засучив рукава».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его статья получила название «Диетическое горе». По мнению господина Богомолова, в России сложилось «сообщество внутри общества». «Мир "особых русских". Назовем его "особняк"... Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие — да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Особыми их делает сознание себя особыми»,— считает он.

По его словам, 90% из этих «особых» россиян «называют себя европейцами и просвещенными либералами», а также «исповедуют идеи демократии», равенства и справедливости. Он утверждает, что эти люди, однако, «в глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно "продвинутых", "темных" соплеменников». Он считает, что «особые» разделяются на два подкласса: люди при деньгах или возможностях и условное интеллектуально-интеллигентское сословие.

«Так образовался союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов. И, пожалуй, нет и не может быть теснее союза — склеивает два этих класса не выгода, а беда: одиночество в собственной стране. То самое сознание себя "особыми". Ибо и те и другие, неистово презирая друг друга, еще более неистово презирают собственный народ»,— убежден Константин Богомолов.

Режиссер считает, что на фоне военной операции на Украине эти люди стали страдать по прошлой жизни. «Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай»,— утверждает он.

Господин Богомолов убежден, что «поезд истории пошел по иным рельсам», и «пора оставить страдания о прошлом». «Оно должно умереть не только физически. Оно должно умереть в сердцах живущих. Мертвое должно умереть дважды... В настоящем есть смысл и цель. И правда, и дух. И подлинность. Надо только суметь выйти из "особняка", засучить рукава и работать, и жить, и верить. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей»,— подытожил он.