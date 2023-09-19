Арбитражный суд Петербурга арестовал ценные бумаги VTB Bank Europe на €80,7 млн

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на ценные бумаги бывшей европейской дочерней структуры ВТБ — банка VTB Bank Europe — на сумму более €80,7 млн, сообщили в пресс-служба ВТБ, отметив, что удовлетворены решением суда.

«Суд удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги VTB Europe, в том числе находящиеся на счете депо VTB Europe, открытом в депозитарии ВТБ»,— сообщили в пресс-службе.

ВТБ подал иск к своей дочерней компании в начале сентября, в нем банк требовал взыскать долг в размере €112,6 млн (около 11,6 млрд руб.), а также принять обеспечительные меры. В банке ранее объясняли, что причиной иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов). Кроме того, VTB Europe после введения в апреле процедуры ликвидации попытался вывести свои ценные бумаги на общую сумму более €60 млн за рубеж.

ВТБ потерял право голоса в VTB Bank Europe SE в апреле 2022 года после введения против российского банка санкций Евросоюза. В результате ВТБ понес убыток, так как дочерний банк перестал ему подчиняться и был списан с его баланса. 1 апреля 2023 года VTB Bank Europe SE начал ликвидацию.

Подробнее об иске — в материале «Ъ» «ВТБ тянется в Европу через суд».

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