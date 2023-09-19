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Коммерсантъ FM
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hh.ru: число россиян, уверенных, что их не уволят, достигло рекорда с 2021 года

Согласно опросу портала hh.ru, число россиян, уверенных, что их не уволят с нынешнего места работы, достигло 41%. Это стало рекордом с 2021 года, когда такое мнение выражало 39% респондентов.

Опрос был проведен с 26 июля по 31 августа. В нем участвовали 10 тыс. человек. Результаты исследования приводит РБК.

В отношении поиска работы по специальности наиболее оптимистично настроены работники сферы торговли и рабочий персонал. По данным hh.ru, за год число вакансий для первых выросло на 52%, для вторых — на 62%. Сотрудники сферы обслуживания уверены, что найдут работу в течение трех месяцев. Работники сферы искусства и медиа, а также IT считают поиск новой работы сложной задачей.

Как отмечает портал, в первом полугодии интерес к поиску работы в интернете снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Только в Северо-Кавказском регионе поисковые запросы о работе остались на уровне двухлетней давности.

По данным сервиса «Авито Работа», спрос на сотрудников с минимальным опытом или вообще без него год к году вырос в два раза. При этом, как рассказали «Ъ FM» работодатели, нанять вчерашних выпускников становится все сложнее — они отмечают дефицит кадров на рынке и предъявляют более высокие требования к руководству.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Соискатели диктуют условия».

Лаура Кеффер

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