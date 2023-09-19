Компания из Оренбурга построит в Академическом медицинский хаб с клиниками

Компания из Оренбурга «Бизнес парк» выкупила на торгах право аренды земельного участка в Академическом районе на улице Амундсена у реки Патрушиха. Согласно результатам торгов, участок площадью 16,1 тыс. кв. м взяли в аренду у МУГИСО на 128 месяцев. Начальная цена составляла 1,7 млн руб., но в ходе торгов выросла до 28,1 млн руб.

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, компания «Бизнес парк» зарегистрирована в Оренбурге и ведет деятельность по складированию и хранению. 50% компании принадлежит Александру Тамаровскому, 35% — Юрию Хаерову, 15% — Михаилу Сорокину.

В Академическом компания планирует построить медицинский хаб, который будет состоять из частных клиник, в том числе и московских сообщает издание «Квадратный метр». Отметим, что Академическом также планируется строительство медицинского кластера (это несвязанные проекты). Здание НИИ ОММ станет первым построенным объектом из кластера «Академический», который включает в себя ряд лечебных и научных учреждений. В прошлом году мэру Алексею Орлову презентовали проект строительства Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с кампусом, общежитиями, учебными корпусами, спортивной зоной, культурно-досуговым центром и университетской клиникой. Новый комплекс УГМУ также войдет в состав медкластера.

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