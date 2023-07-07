Печатные воспоминания

Объявивший об уходе из России после начала спецоперации норвежский медийный холдинг Amedia сохранил статус соучредителя типографии ООО «Прайм принт Воронеж». Это крупнейший игрок полиграфического рынка Черноземья, который печатает 60% периодических изданий, в том числе госСМИ, продвигающих официальную позицию РФ по Украине. В компании называют это «формальностью», поясняя, что доли Amedia были «по доверенности» переданы в управление воронежскому издателю и публицисту Александру Лапину, а норвежские партнеры «не получают свою часть прибыли». В холдинге настаивают, что «ликвидировали» российский бизнес. Эксперты считают, что Amedia таким образом сохраняет возможность для возвращения в проект в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупнейшая воронежская типография де-юре остается под контролем европейских собственников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Крупнейшая воронежская типография де-юре остается под контролем европейских собственников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Черноземье» , норвежский холдинг Amedia, 4 апреля 2022 года публично объявивший об уходе с рынка РФ «из-за действий российского руководства в отношении Украины» и о передаче активов местным партнерам, как минимум до 27 февраля 2023-го оставался мажоритарным акционером юрлица типографии АО «Прайм принт Воронеж» с долей в 56%. Копия соответствующей выписки из ЕГРЮЛ есть у «Ъ-Черноземье» .

В конце февраля этого года АО было ликвидировано как юридическое лицо и его правопреемником стало одноименное ООО, сообщается в данных базы Kartoteka.ru. В нем 56% и сегодня по-прежнему принадлежат норвежской компании Amedia Eastern Europe AS.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Прайм принт Воронеж» зарегистрировано 27 февраля 2023 года. Уставный капитал — 80 млн руб. Основной вид деятельности — печатание газет. Гендиректором выступает Павел Коренюгин, который также руководит местными ООО «Бизнес-пресс» (издатель «Воронежского бизнес-журнала») и ООО «Рекламно-издательская фирма “Сальвэ!”» (издатель газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в нескольких регионах Черноземья), а также калужским ООО «Агентство “КП-Калуга”» и тульским ООО «Комсомольская правда плюс» (издают газету в обоих регионах). 56% долей в юрлице типографии принадлежит Amedia Eastern Europe AS, 34% — ООО «Издательский дом “Свободная пресса”», 10% — ООО «Новое время». Владельцами этих двух ООО являются воронежский издатель и публицист Александр Лапин и его партнеры. Финпоказатели нового юрлица типографии не раскрывались. Выручка работавшего с 2004 года АО в 2021-м составила 199,78 млн руб. (184,81 млн руб. годом ранее), чистая прибыль — 19,55 млн руб. (10,72 млн руб. в 2020-м) .

Руководивший предыдущим юрлицом типографии партнер господина Лапина и экс-депутат гордумы Воронежа Александр Головин вчера заявил «Ъ-Черноземье», что Amedia «действительно ушла из России, как и было заявлено», а ее присутствие в числе бенифициаров ППВ является «формальным». «Пакет в 56% акций типографии, который затем стал долей в уставном капитале ООО, был по доверенности передан в управление Александру Лапину, который сейчас полностью контролирует этот бизнес. Бывшие норвежские партнеры не получают прибыли от предприятия и не имеют контроля над ним. Более того, мы даже не связывались с ними с весны прошлого года»,— рассказал господин Головин.

Комментировать условия этой «доверенности» господин Головин не стал, заверив, что «не знает» их. Но, по его словам, договоренности с российскими собственниками типографии «не предполагают» возможности возвращения контроля над бизнесом Amedia.

Также управленец предпочел детально не комментировать причину смены организационно-правовой формы юрлица предприятия с АО на ООО: «Просто было принято такое решение». Господин Головин заверил, что изменение юрлица «никак не сказалось» на производственной деятельности: «Мы в полной мере исполняем все обязанности перед заказчиками и развиваем предприятие. Ведем закупки нового оборудования для модернизации и технического перевооружения».

На сайте холдинга Amedia опубликован отчет за 2022 год, в котором сказано, что «в России у группы было шесть типографий, организованных в компанию "Прайм принт"», но в настоящее время «все они ликвидированы, а контроль над ними был прекращен в апреле 2022-го» (машинный перевод с норвежского.— «Ъ»). Оборот всего типографского направления Amedia, по собственным данным, оценивается в $147 млн по итогам 2022 года (12,9 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на 6 июля).

«Прайм принт Воронеж» — крупнейшая типография в Черноземье. По собственным данным на 2022 год, она печатает 60% тиражей бумажной прессы в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областях. Также предприятие работает на рынках Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края. В Воронежской области типография печатает «Аргументы и факты», «Комсомольскую правду», «Мое», «Аргументы недели», «Коммуну», «Игрока», а также половину государственных районных газет. Также «Прайм принт Воронеж» печатает тиражи всех районных и большинства областных госСМИ Липецкой области, продвигающих для своей аудитории официальную российскую позицию по спецоперации на Украине.

В заявлении об уходе холдинга Amedia из РФ полтора года назад было сказано: «Надеемся, что в будущем наши предприятия еще пригодятся независимым медиа в России».

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что «де-юре структура собственников компании никак не изменилась за время спецоперации». «С формальной точки зрения говорить о консолидации в руках господина Лапина доли норвежского холдинга затруднительно. Гипотетически он мог получить некие права принимать решения от лица мажоритарного собственника холдинга, но насколько широки его полномочия — можно только догадываться»,— пояснил господин Терентьев.

Такую схему «вряд ли можно расценивать как выход из актива и ликвидацию российского бизнеса», считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

«Предполагаю, что Amedia выдала господину Лапину доверенность на управление своей долей. Тот факт, что прибыль не распределяется, а аккумулируется в самом ООО, не лишает норвежцев прав на нее в будущем. Выглядит так, как будто Amedia ждет возможности вернуться в Россию, когда внешнеполитическая конъюнктура изменится. А формального контроля над активом холдинг не потерял и сейчас»,— заключил господин Клеточкин.

Сергей Калашников