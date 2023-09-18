Суд отказался от хищения

Как стало известно “Ъ”, Симоновский суд столицы вернул для доследования материалы уголовного дела, по которому проходит бывший заместитель гендиректора по закупкам компании «Атомэнергопроект» Валерий Кагач. По версии следствия, господин Кагач вместе с подчиненными за откаты обеспечивал приобретение его компанией по завышенным ценам оборудования при строительстве Нововоронежской АЭС-2. Обвиняемый был объявлен в международный розыск, после того как в ходе процесса, находясь под подпиской о невыезде, скрылся. Дело было возвращено в прокуратуру, после того как материалы в отношении господина Кагача объединили с делом его бывших подчиненных.

Симоновский райсуд рассматривал дело о хищении бюджетных средств при строительстве Нововоронежской АЭС-2 в отношении Валерия Кагача с января 2023 года. Причем сюда материалы поступили после того, как Мещанский суд столицы после нескольких месяцев рассмотрения дела неожиданно согласился с доводами защиты подсудимого и решил, что территориальная подсудность ранее была определена неправильно. Но и в Симоновском суде до приговора дело не дошло. Спустя полгода после начала слушаний суд сначала объединил в одно производство ранее рассматриваемые по отдельности дела господина Кагача и двух других бывших сотрудников «Атомэнергопроекта» Арсена Айвазяна и Алексея Лободы, а затем вернул материалы в прокуратуру для доследования. Гособвинение не согласилось с решением Симоновского суда о возврате дела и опротестовало его.

Как ранее сообщал “Ъ”, дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве Нововоронежской АЭС-2 расследовалось несколько лет. В нем три эпизода, относящихся к 2014–2015 годам, когда строилась атомная электростанция, а «Атомэнергопроект» (дочернее предприятие «Росатома»), выступая генпроектировщиком проекта, закупал оборудование для АЭС.

По версии следствия, заместитель гендиректора Кагач и его подчиненные Алексей Лобода и Арсен Айвазян за откаты закупали оборудование у единственного поставщика — компании «Рувента», которую правоохранители считают подконтрольной фигурантам, по значительно завышенным ценам. Так, в материалах фигурируют покупки у компании электрических шкафов стоимостью 8,4 млн руб. и маслоочистительной установки за 17,1 млн руб. При этом, например, реальная стоимость последнего контракта, по данным следствия, составляла лишь 743 тыс. руб. Общий ущерб от деятельности сотрудников «дочки» «Росатома», по данным “Ъ”, оценивается следствием в 28,6 млн руб.

Стоит отметить, что Алексей Лобода на стадии расследования признал вину и заключил досудебное соглашение. В апреле 2021 года Мещанский суд столицы приговорил его к семи годам колонии общего режима. Суровый приговор стал полной неожиданностью для осужденного, а защита обжаловала судебное решение. Как подчеркивали в жалобах адвокаты, несмотря на заключение их клиентом досудебного соглашения и его ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом режиме, процесс над ним проходил в обычном порядке. В итоге Мосгорсуд, согласившись с наличием нарушений при ведении процесса, в 2022 году отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Что же касается Валерия Кагача, то к началу его процесса еще в Мещанском суде столицы он находился под подпиской о невыезде. Но с какого-то момента подсудимый ходить на заседания перестал. После этого он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Владислав Трифонов