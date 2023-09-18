Европейские ограничения заставили ждать американские

На прошлой неделе крупный петербургский машиностроительный холдинг ПАО «Кировский завод» попал в санкционный список США. Руководство конгломерата не видит серьезных осложнений в работе как в плане производственного процесса (все комплектующие — отечественного и белорусского происхождения), так и в рамках реализации товара на экспорт. Опрошенные «Ъ-СПб» аналитики заметили, что холдинг подготовился к такому сценарию заранее и действительно существенных экономических рисков быть не должно. Наиболее экспортно ориентированным предприятием в структуре было АО «Киров-Энергомаш», в прошлом году сменившее собственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков: «ПАО «Кировский завод» одно из старейших предприятий России. В этом году нам исполнилось 222 года, сто лет как мы выпускаем трактора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Генеральный директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков: «ПАО «Кировский завод» одно из старейших предприятий России. В этом году нам исполнилось 222 года, сто лет как мы выпускаем трактора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый санкционный список США был опубликован 14 сентября 2023 года. Помимо ПАО «Кировский завод», в нем оказались такие петербургские компании, как ОАО «61-й Бронированный автомобильно-ремонтный завод», «Глобал Транс Лимитед», ООО «Интех Инжиниринг», ОАО «419-й Авиаремонтный завод», АО «Энерджис», ООО «НПК Фотоника», ООО «Рост Прогресс», ООО «Триалком», ОАО «Светлана Рост». До этого под американские ограничения попали ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», концерн «НПО "Аврора"», компания «Обуховское», «Аккумуляторная компания "Ригель"», ЦНИИ судового машиностроения, ЦНИИ «Электроприбор», АО «Морские навигационные системы».

Генеральный директор ПАО «Кировский завод» Сергей Серебряков сообщил «Ъ-СПб», что руководство не видит серьезных осложнений в деятельности. «ПАО "Кировский завод" — одно из старейших предприятий России. В этом году нам исполнилось 222 года, сто лет как мы выпускаем трактора. Весь объем технологического процесса локализован на территории России, отчасти — Белоруссии. До этого ЕС наложил ограничения на наше дочернее предприятие — завод "Универсалмаш", то есть потихонечку подбирались и вот включили всю группу. Мы выпускаем трактора, работаем в рамках продовольственной безопасности, которая во всем мире считается благом. Мы продолжаем работать и заниматься развитием предприятия»,— сказал господин Серебряков.

Олег Чередниченко, доцент РЭУ им. Плеханова, замечает, что включение дочернего предприятия — завода «Универсалмаш» — в перечень ЕС в июне этого года сработало для всей группы компаний в определенный «плюс»: был получен сигнал о том, что вероятность наложения западный санкций высока, таким образом, головная структура получила время для подготовки и перестройки бизнес-деятельности.

В состав группы входит около 15 профильных «дочек». Предприятия выпускают сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику, а также оборудование для нефтегазовой отрасли, энергетики, судостроения. Основным бенефициаром холдинга является председатель совета директоров Кировского завода Георгий Семененко. Согласно данным из Центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru, в июне 2023 года произошло перераспределение акций. Господин Семененко увеличил свою долю голосующих акций с 1,6 до 23,7%. При этом из уставного капитала вышли два офшора: Tiwala Limited (Белиз, доля — 10,9%) и Fraxinius Holdings Limited (Кипр, 17,4%). Новым акционером, консолидировавшим 16,6% акций завода, стало непубличное акционерное общество «Яков, Лев и сыновья» из Москвы. Генеральным директором компании является Виталий Конев, президент Спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга.

За полугодие 2023 года убыток составил 222 млн рублей против 695 млн чистой прибыли за аналогичный период 2022 года. При этом выручка осталась практически на том же уровне — 1,3 млрд рублей. Стоит отметить, что господин Серебряков в августе 2023 года заявлял о росте объемов производства за последние десять лет почти в 13 раз.

Убыток холдинг начал наращивать с 2022 года. По его итогам этот показатель составил 1,8 млрд рублей (по сравнению с чистой прибылью 0,8 млрд в 2021-м), несмотря на то, что выручка за тот же период снизилась на незначительные 5%, до 2,6 млрд. Тогда причину роста расходов связывали с внесением вклада в имущество «дочки» АО «Киров-Энергомаш», которое готовили к продаже. В июне 2023 года предприятие продали компании «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш»).

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, «Киров-Энергомаш» был наиболее экспортно ориентированным предприятием в структуре ПАО. «При включении головной компании в санкционный список риски распространения ограничений затрагивают и те бизнесы, которые она контролирует. Сегодня "Киров-Энергомаш" сменил собственника. Даже если у этой сделки были и другие чисто экономические причины, предположу, что руководство предприятия прагматично подходило к оценке риска ввода санкций и готовилось к такому сценарию, например, снижая зависимость от импорта или поиска альтернативных поставщиков и рынков сбыта»,— поясняет господин Жарский.

Начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ» Дмитрий Марков замечает, что изменения в структуре холдинга говорят о подготовке к санкциям. «Предположу, что могут быть небольшие сложности в расчетах с некоторыми поставщиками. Возможно, придется сменить некоторых контрагентов, логистику. Но значительного влияния санкции на бизнес не окажут»,— рассуждает эксперт.

С ним солидарна Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам». «По нашим оценкам, включение в санкционный список на данный момент не будет оказывать существенного негативного воздействия на деятельность предприятия, поскольку производство сосредоточено на территории России и Белоруссии, а сокращение экспортных поставок и зарубежных инвестиций уже учтено. Кроме того, продуктовая линейка Кировского завода востребована на внутреннем рынке. Как и многие другие предприятия российской экономики, в текущих экономических обстоятельствах компания будет продолжать искать новые экспортные рынки, что на более отдаленном горизонте принесет свои плоды»,— заключает она.

Алла Михеенко