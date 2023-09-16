Кличко объявил о передаче Киеву 100 БПЛА немецкой Quantum Systems

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о передаче Украине 100 тактических дронов нового поколения немецкой компанией Quantum Systems. Такая договоренность была достигнута по итогам переговоров господина Кличко с инвестором и руководителем компании Флорианом Сейбелем.

По словам господина Кличко, такие дроны уже тестировались украинскими военнослужащими.

На сайте компании Quantum Systems говорится, что она производит современные мультисенсорные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые собирают воздушную разведку.

Накануне Виталий Кличко встречался с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом. По итогам встречи господин Писториус заявил, что ФРГ, вероятно, примет решение о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Борис Писториус отметил, что Германия поставляет на Украину «больше всего и боевых танков, и зенитных самоходных установок Gepard, и бронетранспортеров».