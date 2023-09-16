За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 30 снарядами и двумя БЛПА

В пятницу, 15 сентября, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 30 снарядов и атаковали регион двумя беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе в селе Щетиновка с БЛПА было сброшено два осколочных боеприпаса. В поселке Разумное сбит беспилотник противника.

В Валуйском городском округе по селу Борки ВСУ ударили 11 артиллерийскими снарядами, по селам Долгое и Кукуевка — одним и двумя соответственно.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено — зафиксировано попадание четырех снарядов.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БЛПА было сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков было выпущено по четыре артиллерийских мины.

Почему участники СВО из макрорегиона жалуются на неправильную оценку их здоровья на медкомиссиях — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте