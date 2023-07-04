Петербург стал лидером среди городов, где чаще всего покупают золото

Петербург занял первое место в рейтинге городов РФ по количеству купленного золота. В целом по стране наблюдается рост продаж ювелирных украшений за последнее полугодие, в Санкт-Петербурге — на 13%. Такие данные 4 июля приводит пресс-служба сети ювелирных изделий Sokolov.

В компании отметили, что каждая третья покупка (30%) в Петербурге — это изделия из красного и белого золота.

Средний чек украшений Sokolov в России вырос на 17% по сравнению с показателями января текущего года, достигнув 6,6 тыс. рублей. В Петербурге, по сравнению с июнем 2022 года, золото подорожало на 14%. Средняя стоимость драгоценностей по общим показателям в в городе на Неве сегодня оценивается в 7,5 тыс. рублей.

При этом жительницы Петербурга стали чаще приобретать серьги, подвески и кольца, а мужчины-петербуржцы — часы и браслеты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, согласно одному из предыдущих исследований холдинга, большинство петербуржцев (72%) заявили, что без кредитов не смогли бы позволить себе покупку ювелирных украшений.

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