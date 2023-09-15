Пентагон откладывает дату размещения гиперзвукового оружия второй год подряд

Министерство обороны США второй год подряд откладывает дату испытаний и размещения гиперзвукового оружия большой дальности. Об этом сообщается в заявлении Пентагона, которое приводит агентство Bloomberg.

«Даты выставления войск нередко корректируются в зависимости от событий в реальном времени»,— говорится в заявлении Пентагона. «Мы продолжаем активно проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большой дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного испытания. Это главный приоритет модернизации для армии и Министерства обороны»,— отмечается в документе.

Таким образом, уже второй год подряд Пентагон пропускает намеченную дату размещения первого оперативного гиперзвукового оружия, даже несмотря на то, что Китай и Россия уже развернули новое оружие этого типа.

В прошлом году три неудачных испытания ракеты-носителя разрабатываемой модели бомбардировщика B-52 под названием ARRW сорвали планы по ее запуску в производство.

В июне этого года министр армии Кристина Вормут заявила, что Пентагон «очень усердно работает над тем, чтобы запланировать» решающее «испытание в такие сроки, чтобы мы смогли выставить первую батарею» к 30 сентября. Но план развертывания был сорван, когда 6 сентября США отказались от ключевых испытаний программы после того, как предполетные проверки выявили проблемы.

После начала боевых действий на Украине президент Владимир Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим дежурства. В марте того же года США отменили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы снизить ядерную напряженность с Россией.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина