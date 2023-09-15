Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Состоялась церемония инаугурации главы Приморья Олега Кожемяко, победившего на выборах, которые прошли 8–10 сентября. Он избран губернатором на второй пятилетний срок.
Олег Кожемяко приносит присягу
Фото: @primorskykray
На Приморской сцене Мариинского театра господин Кожемяко принес присягу на верность Конституции РФ и уставу края. Он также поблагодарил избирателей за доверие и пообещал «продолжать развивать Приморье».
На повторных выборах главы региона в декабре 2018 года он получил 61,88% голосов избирателей. В этом году, выдвинутый на второй срок от «Единой России», Олег Кожемяко набрал, по данным избиркома, 72,78% голосов. На втором месте был кандидат от ЛДПР, депутат думы Владивостока Инна Кошелева с 9,83%. Явка составила 45,58% от общего числа избирателей.
О том, как прошли выборы в России, читайте в материале «Ъ» «Единороссы отчитались по максимуму».