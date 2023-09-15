Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Состоялась церемония инаугурации главы Приморья Олега Кожемяко, победившего на выборах, которые прошли 8–10 сентября. Он избран губернатором на второй пятилетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кожемяко приносит присягу

Фото: @primorskykray Олег Кожемяко приносит присягу

Фото: @primorskykray

На Приморской сцене Мариинского театра господин Кожемяко принес присягу на верность Конституции РФ и уставу края. Он также поблагодарил избирателей за доверие и пообещал «продолжать развивать Приморье».

На повторных выборах главы региона в декабре 2018 года он получил 61,88% голосов избирателей. В этом году, выдвинутый на второй срок от «Единой России», Олег Кожемяко набрал, по данным избиркома, 72,78% голосов. На втором месте был кандидат от ЛДПР, депутат думы Владивостока Инна Кошелева с 9,83%. Явка составила 45,58% от общего числа избирателей.

О том, как прошли выборы в России, читайте в материале «Ъ» «Единороссы отчитались по максимуму».

Алексей Чернышев, Владивосток