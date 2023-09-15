British American Tobacco продала бизнес в России

British American Tobacco (BAT) закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии, сообщается на сайте компании. Об уходе из России BAT объявила 7 сентября, сделку закрыли 14 сентября. Ее сумма не раскрывалась.

«В дополнение к нашему объявлению от 7 сентября 2023 года информируем, что завершили продажу наших российских и белорусских предприятий. Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений»,— сказано в пресс-релизе.

British American Tobacco производит сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройство для нагревания табака glo и стики neo.

О планах передать бизнес BAT сообщила в марте 2022 года. Покупателем выступил консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. После ее завершения BAT Russia перейдут предприятия British American Tobacco в России и Белоруссии под названием ITMS Group (International Tobacco Marketing Services Group).

Лаура Кеффер