British American Tobacco продаст бизнес в РФ местному менеджменту

British American Tobacco (BAT) сообщила, что договорилась о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем станет консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Сделка, как ожидается, завершится в течение следующего месяца, ее сумма не раскрывается.

«После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках»,— говорится в заявлении компании.

British American Tobacco производит сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройство для нагревания табака glo и стики neo. Все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.

После завершения сделки BAT Russia перейдут предприятия British American Tobacco в России и Белоруссии под названием ITMS Group (International Tobacco Marketing Services Group). В России у British American Tobacco есть фабрика «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге. В «БАТ Россия» также входит «Международные услуги по маркетингу табака» — компания занимается маркетингом и продажами.

British American Tobacco также заверила, что прогноз на 2023 год, будет выполнен, несмотря на уход из России.

О намерении передать бизнес компания сообщила в марте 2022 года. При этом генеральный директор British American Tobacco Джек Боулз говорил ранее, что процесс выхода из России не так прост и продажа бизнеса может состояться только в 2024 году.

Анастасия Ларина