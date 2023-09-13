Хакеры оплатили услуги ФСБ

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве продлил срок ареста сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, обвиняемого в противодействии МВД России и взятке в 100 млн руб. По версии следствия, получив крупную сумму наличными, офицер, покровительствовавший участникам группировки хакеров, обещал, что решит вопросы с передачей их уголовного дела из МВД в ФСБ, организует перевод обвиняемых в СИЗО Перми, откуда их и освободят в связи с прекращением уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Рассмотрев ходатайство военного следователя из Каспийска, входящего в бригаду Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, 235-й гарнизонный военный суд (ГВС) Москвы до 7 ноября продлил содержание под стражей сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева.

Задержан офицер был еще в апреле в Перми, откуда его на следующий день отправили в Москву и по решению суда определили в СИЗО. В столице следователь ГВСУ СКР предъявил господину Царегородцеву обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК.

По данным “Ъ”, показания о том, что они через посредника дали взятку в 100 млн руб. сотруднику ФСБ, следствию дали участники одной из группировок хакеров, обвиняемых по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, в феврале 2022 года Григорий Царегородцев узнал о задержании сотрудниками следственного департамента МВД России хакерской группировки (в нее входили гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский, ИП Александр Ковалев, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, работник «Гет-нет» Артем Зайцев, а также двое неработающих — Владислав Гилев и Ярослав Соловьев), которую он негласно опекал в течение нескольких лет. Затем сотрудник спецслужбы передал ее участникам через третьих лиц, чтобы они ни в коем случае не раскрывали следователям МВД свои связи с ним. За это чекист обещал, что, используя свои связи в ФСБ, решит вопрос с переводом обвиняемых в СИЗО Перми и «последующем прекращении их уголовного преследования».

Своих обязательств офицер не выполнил, после чего сам стал обвиняемым.

Более того, служба собственной безопасности ФСБ, разрабатывавшая господина Царегородцева, пришла к выводу, что в случае избрания в отношении него более мягкой меры пресечения чекист не только может скрыться, но и продолжит заниматься преступной деятельностью, воспользовавшись услугами своих знакомых в киберкриминальной среде.

На решение следствия и суда никак не повлияли заявления чекиста о том, что он не скроется хотя бы потому, что должен заботиться о своей неработающей супруге и трех несовершеннолетних детях.

Сейчас ГВСУ СКР продолжает проверять офицера на причастность к другим преступлениям коррупционной направленности, и не исключено, что к окончанию следствия в его деле добавится эпизодов.

В свою очередь, дело хакеров сейчас рассматривает по существу Савеловский райсуд Москвы, который, очевидно, учтет их сотрудничество с расследованием в отношении господина Царегородцева.

При этом следует отметить, что в начале 2022 года следственным департаментом МВД при взаимодействии с ФСБ практически одновременно были задержаны участники трех крупных хакерских группировок. По данным адвокатов фигурантов, в основу расследований легли материалы, полученные из ФБР. Два других уголовных дела по решению Генпрокуратуры, утверждавшей по ним обвинения, были направлены для рассмотрения по существу в Санкт-Петербургский ГВС и 235-й суд. Однако в обоих случаях суды вернули дела в орган предварительного следствия. В первом, как выяснилось, следствие вообще должно было проводиться не МВД, а СКР, а во втором деле были допущены многочисленные ошибки.

Николай Сергеев