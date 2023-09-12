Reuters: ЕС не продлит санкции в отношении Шульгина, Березкина и Ахмедова

Евросоюз не будет продлевать санкции, введенные после начала военной операции на Украине, против трех российских бизнесменов — владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, бывшего президента и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова и бывшего гендиректора интернет-ритейлера Ozon Александра Шульгина, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника. Срок ограничений истекает 15 сентября.

О том, что ЕС снимет санкции с господина Шульгина, стало известно 6 сентября. Соответствующее постановление вынес суд Евросоюза. Предприниматель попал под ограничения 8 апреля 2022 года из-за того, что на тот момент он был «ведущим (влиятельным) бизнесменом» и генеральным директором Ozon, а также 24 февраля был на встрече бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Через три дня после введения ограничений Александр Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров. Он стал первым российским бизнесменом, с которого ЕС снимает санкции по решению суда.

Фархад Ахмедов и Григорий Березкин также попали под санкции ЕС 8 апреля 2022 года. В августе 2023 года издание OilPrice со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что Евросоюз может снять санкции с господ Ахмедова и Березкина. Как сообщало издание, Фархад Ахмедов попал в черный список ЕС, потому что «близок к Кремлю и является ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации». Источники отмечали, что решение ЕС основано на устаревшей информации: Фархад Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 году, а с 2017 года больше не держит в своем портфеле акции компаний РФ.

Григорий Березкин был включен в санкционный список с формулировкой «ведущий российский бизнесмен, считающийся "приспешником" президента Владимира Путина». В журнале ЕС указано, что бизнесмен владел инвесткомпанией ЕСН, которая вкладывала деньги в отрасли, которые «обеспечивали существенный источник дохода для правительства РФ», сообщили собеседники OilPrice. Источники отметили, что за исключение господина Березкина из черного списка выступали даже некоторые представители российской оппозиции, которые считают, что он не имеет тесных связей с Кремлем.

Эрдни Кагалтынов