Суд обязал Минфин России выплатить Фатхулле Исхакову более 31 млн рублей

Судья Ленинского райсуда Уфы Ильдар Сайфуллин частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов России компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Господин Исхаков просил выплатить ему 450 млн руб., но суд обязал ответчика выплатить пенсионеру 31,6 млн руб.
Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Исхаков, который отбыл 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство трех человек, был полностью оправдан ВС России в мае текущего года.
«На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— отмечал Фатхулла Исхаков в иске.