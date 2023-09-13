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Суд обязал Минфин России выплатить Фатхулле Исхакову более 31 млн рублей

Судья Ленинского райсуда Уфы Ильдар Сайфуллин частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов России компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Господин Исхаков просил выплатить ему 450 млн руб., но суд обязал ответчика выплатить пенсионеру 31,6 млн руб.

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Исхаков, который отбыл 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство трех человек, был полностью оправдан ВС России в мае текущего года.

«На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— отмечал Фатхулла Исхаков в иске.

Венера Хисамова

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