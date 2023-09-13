Суд обязал Минфин России выплатить Фатхулле Исхакову более 31 млн рублей

Судья Ленинского райсуда Уфы Ильдар Сайфуллин частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов России компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Господин Исхаков просил выплатить ему 450 млн руб., но суд обязал ответчика выплатить пенсионеру 31,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Исхаков, который отбыл 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство трех человек, был полностью оправдан ВС России в мае текущего года.

«На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— отмечал Фатхулла Исхаков в иске.

Венера Хисамова

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