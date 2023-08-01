Следствие ответит за топорную работу

В Ленинском райсуде Уфы прошло собеседование по рассмотрению иска 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов РФ 450 млн руб. компенсации морального вреда. Господин Исхаков, который отбыл 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство топором трех женщин, но был полностью оправдан в мае текущего года, просил не затягивать рассмотрение заявления из-за состояния здоровья. Опрошенные «Ъ-Уфа» адвокаты полагают, что иск пенсионера может быть удовлетворен частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фатхулла Исхаков (в центре) рассчитывает получить компенсацию за 13 лет, проведенных в заключении

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фатхулла Исхаков (в центре) рассчитывает получить компенсацию за 13 лет, проведенных в заключении

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы прошло собеседование под председательством заместителя председателя суда Ильдара Сайфуллина по рассмотрению гражданского иска 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов РФ 450 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 1959 году господин Исхаков был задержан в деревне Большие Каркалы Миякинского района по подозрению в покушении на убийство. По мнению следствия, накануне он, пробравшись в дом соседей, якобы пытался убить трех девушек топором. В том же году приговором суда он был признан виновным и осужден на 15 лет колонии, но отсидел 13 лет.

В 2012 году, как сообщили СМИ, в прокуратуру Миякинского района обратился Наиль Саитбаталов, который проходил свидетелем по уголовному делу господина Исхакова. Он признался в совершении преступления. На этот шаг, по собственным словам, он решился из-за мести: одна из женщин отказалась заводить с ним отношения, и, пробравшись к ней в дом, он решил наказать и двух других.

В 2013 году прокуратура Миякинского района возбудила производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств, но затем его прекратила. Решение ведомства отменялось различными судебными инстанциями, а жалобы Фатхуллы Исхакова рассматривались вплоть до Конституционного суда России. В мае текущего года Верховный суд России удовлетворил жалобу пенсионера и отменил приговор. За ним было признано право на реабилитацию.

«На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— говорится в гражданском иске господина Исхакова. Он отмечает, что в колонии его под надуманными предлогами помещали в штрафной изолятор и он ни разу не увиделся с супругой, которая скончалась в 1964 году.

В начале собеседования судья Ильдар Сайфуллин предложил привлечь к участию в деле «структуры, связанные с ведением следствия»: региональное МВД и управление СКР.

Представитель пенсионера юрист Виталий Буркин отметил, что сотрудники МВД в 1959 году не расследовали дело его подзащитного: «Когда Исхаков содержался, они его били, но это не делает их стороной судопроизводства».

«Это не делает их стороной, если не одно “но”,— начал судья.— Могло ли это ухудшить или повлиять на те нравственные страдания, которые он получил в период, так сказать, ведения следствия?»

Виталий Буркин возражать не стал.

Юрист также попросил запросить в УФСИН по Башкирии личное дело подзащитного. «Исхаков постоянно преследовался администрацией,— добавил Виталий Буркин.— Много наказывался. Мы хотим это обстоятельство доказать».

Прокуратура не возражала против удовлетворения ходатайств.

Судья, в свою очередь, просил более подробно сообщить на последующем заседании о перенесенных Фатхуллой Исхаковым нравственных страданиях. На это Виталий Буркин заявил, что готовятся дополнения к иску. «Опишем, в том числе те социальные ограничения, которым подвергся Исхаков»,— уточнил он.

Сам господин Исхаков просил судью не затягивать с рассмотрением дела из-за состояния здоровья.

Следующее судебное заседание назначено на 17 августа.

По мнению адвоката Рамиля Гизатуллина, Фатхулла Исхаков не сможет взыскать с минфина 450 млн руб., а приблизительную цифру назвать затруднился. «Суды очень существенно режут суммы компенсаций, как будто они ее выплачивают из своего личного кармана. Ее порежут в десятки раз. Она, конечно, должна быть выше средней по стране, потому что осуждение и защита прав растянулись на долгие годы. Мой доверитель, которому не так давно удалось взыскать компенсацию за трехлетнее незаконное преследование, получил по 100 тыс. за год»,— уточнил он.

Венера Хисамова