МЭА: доходы России от экспорта нефти в августе увеличились на $1,8 млрд

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что доходы России от экспорта нефти выросли в августе 2023 года на $1,8 млрд. Согласно данным МЭА, причиной этого стал рост цен на нефть, который компенсировал решение РФ о сокращении экспорта нефти на мировые рынки.

«Доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на $1,8 млрд и достигли самого высокого уровня с октября 2022 года. При общем снижении объемов экспорта на 150 тыс. баррелей в сутки (б/c) по сравнению с предыдущим месяцем средневзвешенная цена российской нефти выросла на $9,30 за баррель (+14,4%)»,— отмечается в ежемесячном отчете МЭА о ситуации на нефтяном рынке.

Также в МЭА констатировали, что в августе Россия получила крупнейшую выручку от экспорта нефти с октября 2022 года — в размере $17,1 млрд. Совокупный нефтяной экспорт РФ в августе составил 7,2 млн б/c.

Кроме того, в отчете МЭА говорится, что российская нефть марки Urals в августе торговалась в среднем на уровне $70 за баррель, что на $10 выше установленного странами G7 «потолка цен». По мнению аналитиков агентства, в первую неделю сентября средняя стоимость Urals составляла $75 за баррель. В МЭА полагают, что на увеличение стоимости российской нефти повлияло сокращение ее экспорта относительно уровня мая, что усугубило напряжение на мировых рынках.

Экспорт российской нефти морским путем сократился в августе до минимальных в текущем году 2,94 млн б/с, отмечал Kpler со ссылкой на статистические данные. Меньше Россия поставляла по морю лишь в декабре 2022 года (2,91 млн б/с), когда ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть. В июле морской экспорт из России был на уровне 3,1 млн б/с.

Таким образом, Россия достигла сокращения экспорта нефти на 500 тыс. б/с за счет сокращения отгрузок морем. Оно было анонсировано правительством в начале июля в рамках совместных усилий по поддержанию цен на нефть с Саудовской Аравией, которая в июле и августе добровольно сократила добычу на 1 млн б/с.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сложносокращенное предложение».

Александр Кислов