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Коммерсантъ FM
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Конституционная драма

Верховный суд Израиля может отменить поправки к основному закону страны

12 сентября 2023 года навсегда останется в истории Израиля. В этот день 15 судей Верховного суда приступили к рассмотрению апелляций против закона, принятого Кнессетом в рамках расколовшей израильское общество судебной реформы. Это один из редчайших случаев, когда коллегия Верховного суда Израиля собирается в полном составе. В стране опасаются, что возможная отмена судом поправок Кнессета к законодательству приведет к конституционному кризису. До сих пор суд ни разу не отменял ни один из 13 основных законов, заменяющих в Израиле конституцию.

Заседание Верховного суда Израиля

Заседание Верховного суда Израиля

Фото: Reuters

Заседание Верховного суда Израиля

Фото: Reuters

Во вторник Верховный суд Израиля приступил к рассмотрению апелляций, поданных различными общественными организациями против ограничения принципа крайней неприемлемости (или, по-другому, принципа разумности). Эта поправка к основному закону о судебной власти была принята Кнессетом в июле и стала первым и пока единственным изменением в рамках судебной реформы, инициированной в начале года правительством во главе с Биньямином Нетаньяху. В результате внесенных в законодательство изменений были сокращены возможности Верховного суда отменять решения правительства.

64 депутата правящей коалиции проголосовали за поправки к закону, а вот оппозиция голосовать не стала, все 56 парламентариев покинули зал заседания.

Впервые в заседании Верховного суда приняли участие 15 судей, то есть полный состав судебной коллегии. Ранее юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, в чьи обязанности входит отстаивать интересы кабинета министров, пошла против него, призвав судей отменить принятый Кнессетом закон. По ее мнению, ограничение принципа разумности ставит премьер-министра и министров «над законом», и это противоречит независимости судебной власти и ее роли в обеспечении общественной справедливости. На этом основании госпожа Баарав-Миара пришла к выводу, что у судей «нет другого выбора», кроме как отменить закон.

В итоге правительство в суде представлял адвокат Илан Бомбах. И он, и другие защитники реформы настаивают, что Верховный суд не имеет полномочий ставить под сомнение принятые Кнессетом основные законы. В Израиле нет конституции, но есть 13 основных законов, принятых в разное время. Несмотря на то что их статус до конца не оговорен, Верховный суд неоднократно отменял обычные законы из-за их несоответствия духу основных.

Заседание суда продолжалось больше десяти часов, гораздо дольше запланированного. Когда будет вынесен вердикт, пока не известно. Это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Крайний срок — январь. Дело в том, что 16 октября председатель Верховного суда Эстер Хайют уходит на пенсию. Председательствовать на слушаниях она больше не сможет, но имеет право высказывать свое мнение по делу в течение трех месяцев после этого. И очевидно, что для госпожи Хайют дело чести — завершить столь громкий процесс, где фактически решается вопрос, за кем остается последнее слово в стране, за Верховным судом или правительством.

Итогом рассмотрения апелляций может стать конституционный кризис. Это произойдет, если впервые в истории Израиля суд отменит поправки к основному закону.

И тогда встанет вопрос, подчинятся ли Кнессет и правительство Верховному суду.

Единой позиции на этот счет нет. Пока только три из 33 министров заявили, что в любом случае подчинятся решению суда. Среди них министр обороны Йоав Галант. И это может иметь далеко идущие последствия. Не говоря уже о том, что противостояние может вылиться на израильские улицы. Обстановка и без того напряжена до предела.

С самого начала все идеи правительства по изменению судебной системы вызывали раскол в израильском обществе. Сторонники реформы считают, что пришло время положить конец судебному активизму, когда решения судей зачастую субъективны и политизированы. По их мнению, суд не должен вмешиваться в «политические вопросы», так как правительство получает право на формирование своего курса в результате выборов, то есть действует в соответствии с пожеланиями своих избирателей.

В то же время уже 36 недель подряд каждую субботу десятки тысяч людей выходят на акции протеста против реформы. Отдельные акции протеста проходят и в другие дни. За последние 8,5 месяца в Израиле было практически все: всеобщая забастовка, блокировка аэропорта и порта, перекрытие дорог и — самое болезненное — массовые отказы резервистов от добровольной службы в армии.

Противники реформы говорят о злоупотреблении Кнессетом своими полномочиями.

Они считают, что правящая коалиция пытается изменить основные законы для достижения конкретных целей, отвечающих ее интересам. Кроме того, противники реформы считают, что она приведет к нарушению принципа разделения трех ветвей власти — правительство может стать бесконтрольным. Тем более что в Израиле ветвей фактически две, так как правительство формируется парламентским большинством.

Ослабление Верховного суда имеет и внешнеполитические последствия. Сейчас решения израильских судей пользуются доверием, но если суд станет подконтрольным властям, то это может привести к искам к израильским силовикам в Международном уголовном суде и других зарубежных инстанциях. Кроме того, подвергается сомнению демократичность израильской системы управления, что уже привело к оттоку инвестиций в некоторых отраслях экономики (прежде всего речь о сфере высоких технологий).

Потенциально может стать нерукопожатным и премьер-министр Израиля. Неслучайно президент США Джо Байден так и не принял Биньямина Нетаньяху после его возвращения на пост главы правительства в декабре.

В то время как обычно израильские премьеры после вступления в должность торопятся нанести визит в Вашингтон.

На следующей неделе и Биньямин Нетаньяху, и Джо Байден одновременно будут в Нью-Йорке, где примут участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. И пока непонятно, встретятся ли они там. Израильские источники утверждают, что разговор состоится, но официальных подтверждений нет. В любом случае это неравнозначно визиту в Вашингтон. Между тем во вторник более 3,5 тыс. израильских ученых и деятелей искусства призвали президента Байдена и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша избегать встреч с Биньямином Нетаньяху во время его посещения США. При таком раскладе под угрозой может оказаться и нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравией, которую лоббирует Вашингтон и о которой мечтает господин Нетаньяху как о достойном венце своей политической карьеры.

Неслучайно параллельно с началом слушаний в Верховном суде премьер-министр при посредничестве президента Израиля Ицхака Герцога пытается прийти к компромиссу с оппозицией, чтобы снять вопрос судебной реформы с повестки дня. Не исключено и замораживание реформы Биньямином Нетаньяху в одностороннем порядке. Хотя против этого выступают министр юстиции Ярив Левин и другие инициаторы реформы.

Первые шаги по реализации судебной реформы потрясли израильское общество и экономику

Не предрешено пока и решение судей. Есть разные варианты развития ситуации. Например, отказ суда удовлетворить апелляции, возвращение закона в Кнессет на доработку или отложенное действие вступления поправок в силу, не при этом, а при следующем правительстве. Но вопрос — успокоит ли это общество. Кроме того, в конце месяца ожидается еще одно заседание Верховного суда, где будет рассмотрена апелляция против закона о порядке объявления премьер-министра неспособным исполнять свои обязанности. И это также немало беспокоит господина Нетаньяху.

Но главное, неизвестно, примет ли компромисс, если он будет достигнут в верхах, внепарламентская оппозиция — те, кто все эти недели организует протесты. Ведь фактически речь идет не только о судебной реформе, но и в целом о судьбе правительства. Однако при другом варианте развития событий на улицу могут выйти защитники реформы, чьи акции до сих пор носили единичный характер.

Марианна Беленькая

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