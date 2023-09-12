Даванков предложил назвать инициативу о доносчиках «законом Мизулиной»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что депутаты планируют ускорить разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков». В своем Telegram-канале господин Даванков предложил назвать инициативу в честь главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее она обратилась к руководству Минобороны с просьбой призвать в ряды ВС блогера Данилу Милохина из-за его «русофобских» высказываний.

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«Назовем его ''закон Мизулиной''. Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете. Это должно стать уроком для всех, кто уверен, что доносительство — это норма»,— написал Владислав Даванков.

По его словам, просьба Екатерины Мизулиной призвать Данила Милохина на службу в Вооруженных силах «отпугнула от возвращения тысячи россиян». Среди них — IT-специалисты, ученые и предприниматели, которые «сейчас нужны стране».

11 сентября госпожа Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Данила Милохин нуждается в «патриотическом воспитании», а потому он должен «с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине». До этого ведущий Владимир Соловьев потребовал отправить блогера на фронт из-за того, что тот год назад спел украинский гимн. После обращения Екатерины Мизулиной блогер покинул Россию и улетел в Дубай.

В апреле член партии Алексей Нечаев рассказал о планах разработать законопроект, вводящий ответственность за доносительство. По его словам, доносы «добровольных помощников» отвлекают правоохранителей от поиска настоящих преступников. На фоне задержаний из-за сочетания сине-желтых цветов на одежде Владислав Даванков также предлагал присоединиться к инициативе коллег из ЛДПР.

Полина Мотызлевская