Тележная доехала до «счастливого конца»

Девелоперская компания «Реновация», владельцем которой является Ян Бобрышев, к концу сентября планирует завершить капитальный ремонт пяти домов на Тележной улице (дома 21, 23, 25–27, 29 и 29, лит. Г) в Центральном районе Петербурга. Автомобильное движение по улице, которая была перекрыта несколько лет, откроется в конце октября. Исторические дома, признанные аварийными 16 лет назад, Смольный планировал снести, считая, что восстановить их невозможно. Градозащитники говорят, что восстановление домов — это «история со счастливым концом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук Фото: Владимир Колодчук

О том, что капитальный ремонт пяти зданий подходит к концу, «Ъ-СПб» сообщил владелец ГК «Реновации» Ян Бобрышев. Восстановление четырех из пяти домов уже завершено. Сейчас компания заканчивает работу над «самым сложным» домом на Тележной, 23. «Эксперты говорили, что восстановить его [23 дом] невозможно. Оказалось, что возможно, но на работы потребовалось больше времени, чем мы планировали. Сейчас ведутся работы над фасадом: две трети фасада уже сделаны, остальная часть пока в строительных лесах»,— рассказал господин Бобрышев.

Завершить весь проект компания намерена к концу сентября. «На 99% все будет готово. Какие-то мелкие недоделки, может, останутся»,— отмечает инвестор. По его словам, в конце октября также восстановится автомобильное движение по Тележной улице.

Пять домов на Тележной улице, построенные в конце XIX —начале XX века, признали аварийными в 2007 году. Правительство Петербурга постановило здания расселить и снести. Жители домов и градозащитники с таким решением властей не согласились. Жильцы настаивали, что их дома требуют капитального ремонта, но никак не сноса, и не хотели переезжать из центра города на окраины.

В 2019 в одном из домов произошел пожар, который спровоцировал новую волну споров об их судьбе. Тогда же на Тележной улице установили ограждение, полностью перекрывающее дорожное движение.

Новая история домов на Тележной началась в 2021 году. Тогда комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) выставил их на торги. Победителем аукциона стал Ян Бобрышев, предложивший за объекты 274,92 млн рублей. При этом все дома были признаны аварийными, четыре из них, согласно распоряжению КИО, должны были снести, а один — реконструировать. Тогда же господин Бобрышев сообщил, что снос зданий в его планы не входит: он намерен сохранить их жилую функцию. Капитальный ремонт «Реновация» начала в 2021 году. Изначально завершить проект планировали до конца 2022 года. Эксперты оценивали инвестиции в 600 млн рублей.

На данный момент, по словам Яна Бобрышева, «почти все квартиры» в ЖК проданы. Всего в пяти домах насчитывается 233 жилых помещения.

«Нет домов, которые невозможно восстановить.— подчеркивает господин Бобрышев.— Есть соответствующие технологии для этого. Но это тяжело и дорого».

Во сколько в итоге обошелся капитальный ремонт, господин Бобрышев не рассказывает.

Заместитель председателя общества защиты памятников «Старый Петербург» Александр Кононов считает, что это «история со счастливым концом». «Пять исторических зданий, которые были приговорены к сносу, спасены и отремонтированы. Не будет разрушена архитектурная и градостроительная историческая среда этого места. И это, безусловно, пример для других подобных случаев, что даже много лет стоявшие без ремонта дома могут быть возвращены к нормальной жизни»,— подчеркнул господин Кононов.

Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев отмечает, что коммерческие проекты капитального ремонта (или реконструкции) исторических зданий — один из сложных видов девелопмента, связанный с большим количеством рисков и требующий от инвестора большой экспертизы. «Плюсом таких проектов является обычно интересная локация в историческом центре города, часто недалеко от метро. Факторы риска в сочетании со сравнительно небольшими размерами отдельных проектов и сложностью прогнозирования стабильного объема объектов в работе существенно ограничивают интерес крупных игроков отрасли к этому сегменту»,— объясняет эксперт.

Надежда Ярмула