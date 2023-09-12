Группа «Агро-Белогорье» Владимира Зотова вложит в цифровизацию 70 млн рублей

Группа «Агро-Белогорье» Владимира Зотова (Белгородская область) направит на цифровизацию производства 70 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В рамках проекта комплексы по промышленному производству свинины, комбикормовые заводы, а также транспортное предприятие «Агро-Белогорья» переходят на цифровой учет комбикормов. Первый этап проекта предполагает внедрение единой интеллектуальной системы планирования производства, доставки и потребления комбикормов на семи свинокомплексах, рассказали в компании. Компания намерена завершить эти работы до конца 2023 года.

Отметим, что ранее «Агро-Белогорье» уже перешла на цифровой учет воды — система, работающая на 53 площадках доращивания и откорма, позволила снизить водопотребление на 8,4%.

ГК «Агро-Белогорье» основана в 2007 году бизнесменом Владимиром Зотовым. Все производственные мощности — свинокомплексы, зерновые компании, мясоперерабатывающий и комбикормовый заводы — находятся в Белгородской области. Ежегодно ГК выпускает 250 тыс. т свинины, 170 тыс. т продукции мясной переработки, 777 тыс. т кормов. Холдингу принадлежит 102 тыс. га пашни. Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, по итогам 2022 года «Агро-Белогорье» занимает восьмое место в стране по объему выпуска свинины на убой в живом весе с 262,8 тыс. т (5% от общего объема производства).

О том, как в Белгородской области открывали возведенный группой «Агро-Белогорье» парк развлечений «Калейдоскоп», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова