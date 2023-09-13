«Связного» нашли на Кипре

Альфа-банк намерен подать заявление о признании банкротом кипрской DTS Retail LTD — бенефициара «Сети Связной», которая уже сама находится в процедуре банкротства. Банк в марте предъявил DTS Retail LTD, который поручался перед Альфа-банком по кредитам «Связного», два иска более чем на 7,6 млрд руб. Юристы отмечают сложности с запуском банкротства иностранной компании по российским правилам, но считают шансы банка на успех высокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе данных ЕФРСБ сообщение от 11 сентября о том, что Альфа-банк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом кипрской DTS Retail LTD — у нее 69,25% в ООО «Сеть Связной». Судя по картотеке дел арбитражного суда, в марте Альфа-банк подал к DTS Retail два иска, суммы требований по которым составляли 548 млн руб. и 7,67 млрд руб. Арбитражный суд Москвы 15 июня полностью удовлетворил требования банка на 548 млн руб.

Из материалов этого дела следует, что между Альфа-банком и «Связным» в апреле 2018 года был заключен договор о банковских гарантиях на 9 млрд руб. Банк брал на себя обязательства по оплате поставок товаров сети. Dts Retail поручился, что «Связной» вернет деньги.

В апреле 2022 года Альфа-банк выплатил в рамках исполнения гарантии 2,92 млрд руб. «Самсунг Электроникс Рус Компани». В ноябре 2022 года, говорится в материалах дела, «Связной» и банк заключили дополнительное соглашение, по которому должник получил отсрочку до марта 2024 года, писали «Ведомости». Однако «Связной» нарушил график погашения задолженности, его долг перед банком составил 548 млн руб. В связи с этим Альфа-банк обратился за взысканием долга к DTS Retail. В «Связном» и банке не ответили “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сеть Связной» на 69,25% принадлежит кипрской DTS Retail, на 30,5% — нидерландской Euroset Holding N.V. (напрямую и через АО «ГК Связной») и еще на 0,25% — виргинскому Cinamon shore LTD. По итогам 2022 года выручка компании составила 56,7 млрд руб. при убытке 48 млрд руб. Компания оперирует 2,6 тыс. магазинов электроники в России. В пояснительной записке к отчетности сказано, что физлицом, имеющим преобладающее участие в капитале (более 25%), выступает Олег Малис.

Между тем еще в прошлом году сеть начала получать иски от контрагентов в связи с невыполнением контрактов. В июне Арбитражный суд Москвы ввел в отношении «Связного» процедуру наблюдения по инициативе самой компании. На момент начала банкротства ее долги перед кредиторами, в числе которых кроме Альфа-банка, например, «Вымпелком», «Ситилинк» и «Мерлион», превышали 15 млрд руб.

Адвокат Case by Case Юлия Михальчук отмечает, что российскому кредитору выгоднее банкротить иностранную компанию в РФ — это быстрее и дешевле, чем нанимать юристов за границей. «К тому же для инициирования банкротства за рубежом банку сначала нужно на Кипре пройти процедуру признания решения российского суда о взыскании долга, что непросто, включая поиск и наем иностранных консультантов»,— уточняет партнер NSP Арам Григорян.

В то же время, признает госпожа Михальчук, убедить российский суд начать процедуру банкротства в отношении иностранного должника тоже непросто и пока такие случаи единичны. Руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов поясняет, что компания должна иметь тесную связь с Россией, в частности, вести здесь основную деятельность, иметь банковские счета, контрагентов, владеть юрлицами и т. д. В связи с этим, по мнению Арама Григоряна, с учетом того, что основной актив DTS и сфера бизнеса компании связана именно с РФ, шансы банка на запуск банкротства DTS в России «достаточно высоки».

Однако в итоге разбирательство может оказаться чисто формальным. Руководитель направления юрфирмы a.t.Legal Вадим Резниченко обращает внимание, что в суде поручитель не оспаривал свой долг перед банком и не обжаловал решение, то есть «разбирательство носило чисто формальный характер». Господин Резниченко допускает, что, если у DTS нет других активов кроме доли в «Связном», «просуживание заведомо безнадежного долга может быть нужно банку для упрощения списания задолженности».

Никита Королев, Анна Занина