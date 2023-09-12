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Коммерсантъ FM
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ФАС возбудила дело о картеле на поставку продуктов в соцучреждения Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «АСТ Сервис» и ООО «Веста». Служба утверждает, что нашла признаки организованного ими картеля на поставку продуктов питания в соцучреждения Москвы и Подмосковья.

По версии ФАС, победа на торгах достигалась организациями «путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных между обществами». Закупки осуществлялись для нужд бюджетных медицинских и иных социальных учреждений.

По предварительной оценке службы, сумма максимальных цен контрактов превышает 2,7 млрд руб. Компания грозят оборотные штрафы, говорится в пресс-релизе ФАС.

В августе ФАС предложила внести поправки в законопроект об усилении ответственности за действия, ограничивающие конкуренцию за счет заключения картельных соглашений. В частности, для нарушителей с отягчающими обстоятельствами минимальным наказанием станут принудительные работы, а не штраф. Инициативу уже одобрила правкомиссия по законотворческой деятельности.

Лаура Кеффер

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