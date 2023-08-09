ФАС предложила ужесточить наказание за картельные сговоры на торгах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести поправки в законопроект об усилении ответственности за действия, ограничивающие конкуренцию за счет заключения картельных соглашений. В частности, для нарушителей с отягчающими обстоятельствами минимальным наказанием станут принудительные работы, а не штраф. В пресс-службе аппарата правительства сообщили РБК, что обновленный документ был одобрен на правительственной комиссии по законотворческой деятельности 7 августа.

ФАС предложила ужесточить санкции за совершение противоправных действий, которое не затронет добросовестных предпринимателей и не увеличит административную нагрузку на них. В ФАС отметили, что при подготовке проекта поправок были учтены замечания со стороны бизнеса, Минюста, Верховного суда, Генпрокуратуры, а также Следственного комитета.

При этом в законопроекте остались ключевые предложения о введении новых отягчающих обстоятельств при заключении картельных сговоров. Однако минимальную меру наказания для таких деяний предложено ужесточить. Кроме того, согласно поправкам, следует предусмотреть принудительные работы вместо штрафа.

«Необходимость ужесточения уголовной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) на торгах обусловлена тем, что сговоры на торгах составляют наибольшую часть нарушений. При этом торги — это особый механизм, который создавался с целью эффективного использования бюджетных средств»,— сообщили изданию в пресс-службе ФАС.

Два правительственных законопроекта в рамках антикартельного пакета были внесены в Госдуму в 2019 году. Однако позднее в законопроект внесли изменения. Вторая версия проекта закона была принята в первом чтении в декабре 2022 года. Согласно документу, в новой редакции статьи УК РФ ббудут ужесточены наказания за заключение картеля и участие в нем, если это деяние причинило крупный ущерб. Сроки принудительных работ и лишения свободы за эти деяния увеличены с трех до четырех лет. Также устанавливается квалифицированный состав преступления для картелей на торгах с уголовной ответственностью до пяти лет лишения свободы.

Милена Костерева