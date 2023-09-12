Microsoft представила карту Xbox Mastercard с бонусами для геймеров

Американская корпорация Microsoft совместно с Mastercard и банком Barclays анонсировала новую платежную карту Xbox Mastercard, кешбэк с которой можно будет тратить на покупку игр. Ее обслуживание будет бесплатным, также она предоставляет три месяца бесплатной подписки Xbox Game Pass.

После каждой покупки владелец карты будет получать баллы, которые в дальнейшем можно будет потратить на игры или дополнения в магазине Xbox. При использовании карты для покупок в Microsoft Store на карту будет возвращаться в пять раз больше баллов, оплата стримингов Netflix и Disney+, а также сервисов доставки еды Grubhub и DoorDash — в три раза больше баллов. Также владельцы Xbox Mastercard получат бонус 5 тыс. баллов (соразмерно $50) на первую покупку с помощью карты. Будет доступно пять возможных дизайнов платежной карты.

Приобрести карту с 21 сентября смогут участники программы Xbox Insider, а с 2024 года такую возможность получат все жители США. В Microsoft пока не планируют выпускать карту в других странах.

Евгений Федуненко