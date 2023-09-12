Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил углекислый газ в атмосфере экзопланеты К2-18b

Телескоп NASA «Джеймс Уэбб» обнаружил присутствие метана и углекислого газа в атмосфере экзопланеты К2-18b, в 8,6 раз превышающей размеры Земли.

Ученые полагают, что открытие позволяет предположить наличие большого количества водорода в атмосфере К2-18b, на поверхности которой находится вода. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о существовании Гикеанских планет — горячих космических тел с океаном на поверхности.

Некоторые астрономы, уточняются в пресс-релизе Webb, считают, что подобные условия — «многообещающая среда» для поиска свидетельств жизни на экзопланетах.

Экзопланеты расположены за пределами Солнечной системы. K2-18b вращается вокруг холодной карликовой звезды K2-18 в 120 световых годах от Земли. Звезда расположена в созвездии Льва.

Лусине Баласян