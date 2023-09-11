Памятнику культурного наследия пришел срок давности

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству защиты прекратил уголовное преследование бывшего совладельца холдинга «Адамант» Бориса Берсона в связи с истечением сроков давности. Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили в 2021 году из-за плачевного состояния объекта культурного наследия «Дом А. Черкасского (Риттера)», владельцем части которого он является. Бориса Берсона обвиняли в нарушении требований сохранения памятников истории и культуры. Ущерб от бездействия собственника следствие оценивало в 39,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-президент холдинга «Адамант» Борис Берсон

Фото: Адамант Бывший вице-президент холдинга «Адамант» Борис Берсон

Фото: Адамант

О том, что уголовное преследование Бориса Берсона прекращено, 11 сентября сообщила объединенная пресс-служба городских судов. «От защитников поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Берсона в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Стороны не возражали. Суд уголовное дело в отношении Берсона прекратил»,— говорится в сообщении. Заседание по делу, согласно данным с сайта суда, прошло 8 сентября. Во время слушания, как рассказал адвокат бизнесмена Станислав Синицын, Борис Берсон находился в больнице.

«Нами было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Обвинение, которое предъявлялось моему подзащитному, относится к категории преступления небольшой тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности — два года»,— прокомментировал «Ъ» Станислав Синицын.

В мае 2021 года Следственный комитет России предъявил бизнесмену обвинение по статье о нарушении требований сохранения объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Речь идет об особняке Черкасского (Риттера) на Васильевском острове в Петербурге. Следствие утверждало, что бизнесмен своим «преступным бездействием» в период с 21 августа 2013-го по 28 мая 2021 года нарушил требования по сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения. Общая сумма ущерба составила 39,1 млн руб.

В мае 2021 года СКР также возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами (ч. 1 ст. 293 УК РФ) комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и комитета имущественных отношений (КИО) администрации Петербурга. Халатность чиновников, посчитали следователи, также послужила причиной значительных повреждений здания-памятника.

Особняк Черкасского (Риттера) был построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, сподвижника Петра I и одного из первых строителей Санкт-Петербурга. В 1840 году дом перестроил архитектор Егор Цолликофер, еще раз фасад переоформлялся в 1940-е годы. Дом внесен в «Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга».

До 2021 года Бориса Берсона по заявлениям от КГИОП несколько раз привлекали к административной ответственности из-за ненадлежащего состояния дома. Кроме того, владельца в судебном порядке обязывали провести реставрацию здания. Фигурантом же уголовного дела он стал после того, как на проблему обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. В 2016 году в доме началась череда пожаров — по версии правоохранителей, они происходили «в связи с проживанием в нем и распитием спиртных напитков лицами без определенного места жительства». Самый крупный пожар случился в июне 2019 года.

Борис Берсон владеет всеми квартирами в особняке. Часть дома, а именно технические помещения — подвал и чердак, по данным правоохранителей, принадлежали городскому комитету имущественных отношений. При этом в декабре 2021 года два помещения на цокольном этаже особняка были проданы. Первое (площадью 98,1 кв. м) продали за 10,2 млн руб., что в три раза больше начальной цены. Второе, площадью 72,4 кв. м — за 3,51 млн руб. (в полтора раза больше начальной цены). Торги, как сообщали в Российском аукционном доме, были проведены по поручению КИО. Сейчас, по данным пресс-службы комитета, ни одно из помещений в доме не находится в собственности города.

Дело в отношении Бориса Берсона поступило в суд в ноябре 2021 года. Бизнесмен периодически пропускал заседания из-за болезни. Суд назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу состояния здоровья подсудимого, которая показала, что его заболевания не требуют длительного лечения в стационарах и не мешают посещать заседания. Кроме того, в больничных листах, которые Борис Берсон предоставлял в суде, не перечислены диагнозы, из-за которых они открыты.

В начале 2023 года суд пришел к выводу, что Борис Берсон уклоняется от явки на заседания и скрывается. Тогда же райсуд заочно заключил Бориса Берсона под стражу и объявил в розыск.

Адвокаты миллиардера настаивали на том, что их подзащитный не скрывается, а находится дома и проходит лечение от ряда тяжелых заболеваний.

Впрочем, решение райсуда не устояло в вышестоящей инстанции. Уже в конце января городской суд в рамках апелляционного заседания отменил два постановления Василеостровского суда об изменении меры пресечения на заключение под стражу и розыске и о назначении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург