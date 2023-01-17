Бизнесмена объявили в розыск по медицинским показаниям

По решению суда бывший акционер «Адаманта» Борис Берсон объявлен в розыск и заочно арестован. Его обвиняют в нарушении требований сохранения памятников истории и культуры. Речь идет об особняке Черкасского (Риттера) на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, построенном в начале XVIII века. Адвокаты бизнесмена отрицают, что их доверитель скрывается от следствия, а постановление судьи считают безосновательным. По их словам, Борис Берсон находится в собственном доме, где проходит лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Берсон

Фото: Адамант Борис Берсон

Фото: Адамант

Василеостровский районный суд Петербурга заочно заключил под стражу бывшего совладельца холдинга «Адамант» и владельца дома Черкасского Бориса Берсона. Объединенная пресс-служба судов города сообщает в своем Telegram-канале, что Борис Берсон отправится в СИЗО на шесть месяцев, когда будет найден. Сейчас же, по их словам, обвиняемый объявлен в розыск. Ранее по решению суда ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а на его имущество стоимостью почти 200 млн руб. наложен арест.

Отмечается, что решение суда объявить подсудимого в розыск связано с тем, что Борис Берсон периодически пропускал судебные заседания, ссылаясь на болезни. Суд назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу о состоянии здоровья подсудимого, которая показала, что его заболевания не требуют длительного лечения в стационарах и не мешают посещать заседания. Кроме того, в больничных листах, которые Борис Берсон предоставлял в суде, не перечислены диагнозы, из-за которых они открыты, говорится в сообщении пресс-службы. Суд пришел к выводу, что Борис Берсон уклоняется от явки на заседания и скрывается.

В свою очередь, адвокат Станислав Синицын сообщил «Ъ», что его подзащитный нигде не скрывается и объявлять его в розыск нецелесообразно. «Бизнесмен находится у себя дома — проходит лечение от ряда тяжелых заболеваний. В воскресенье к нему приезжал помощник прокурора из Василеостровского района и вручил копию постановления. Поэтому информация об объявлении в розыск — ложь»,— заявил господин Синицын. По его словам, ранее Борис Берсон получил серьезную травму, результатом которой стал перелом позвоночника в нескольких местах, поэтому теперь находится на постоянном лечении. По информации адвоката, когда было возбуждено уголовное дело, к его подзащитному, несмотря на «специфический состав преступления», приезжали оперативники и СОБР — для проведения разыскных мероприятий. Это, по мнению стороны защиты, также сказалось на здоровье Бориса Берсона.

«Мой доверитель находится на продолжительном лечении у себя дома, болеет и либо находится в больницах, либо на амбулаторном лечении. Он не может присутствовать на судебных заседаниях по состоянию здоровья. Также нами была проведена комиссионная медицинская экспертиза, где были специалисты высочайшего уровня, в том числе и из Института Поленова. В результате был установлен ряд диагнозов, на судебном заседании был допрошен врач, которая объяснила ситуацию с медицинской точки зрения. Судья по ряду своих причин на выездные судебные заседания не согласилась. Вынесла постановления, чтобы отправить человека в следственный изолятор, несмотря на то что на каждом судебном процессе предоставлялись медицинские документы, подтверждающие причины отсутствия нашего доверителя на судебном заседании»,— дал «Ъ» комментарий господин Синицын.

Второй адвокат подсудимого Михаил Ткач сообщил «Ъ», что в настоящий момент на постановление Василеостровского суда написана апелляция, которая была подана 11 января. Сейчас адвокаты ждут назначения даты судебного заседания по апелляционной жалобе.

По заверениям адвоката, состояние Бориса Берсона не позволяет ему банально выходить на улицу и тем более приезжать на судебное заседание.

Господин Ткач настаивает, что содержание его подопечного в СИЗО с учетом состояния бизнесмена невозможно. Также суду необходимо учесть, что Борис Берсон является инвалидом второй группы.

Бориса Берсона судят по ст. 243.1 УК РФ — нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на такой же срок. Дом Черкасского (Риттеров), владельцем которого является Борис Берсон, внесен в «Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга». Сторона обвинения утверждает, что подсудимый своим «преступным бездействием» в период с 21 августа 2013 по 28 мая 2021 года нарушил требования по сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения. Ущерб от бездействия собственника, которому принадлежит часть здания, следствие оценило в 39 млн руб.

Ранее Бориса Берсона по заявлениям от КГИОП несколько раз привлекали к административной ответственности из-за ненадлежащего состояния дома. Кроме того, владельца в судебном порядке обязывали провести реставрацию здания. Фигурантом же уголовного дела он стал после того, как на проблему обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В 2016 году в доме началась череда пожаров — по версии правоохранителей, они происходили «в связи с проживанием в нем и распитием спиртных напитков лицами без определенного места жительства». Самый крупный пожар случился в июне 2019 года. Сейчас, по данным координатора движения «Живой город» Дмитрия Литвинова, особняк Черкасского заброшен и находится в плохом состоянии — никаких противоаварийных работ, не говоря уже о реставрации, в нем не проводилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк Черкасского—Риттера

Фото: КГИОП Особняк Черкасского—Риттера

Фото: КГИОП

Часть дома, по данным правоохранителей, принадлежит комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга. Уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) ранее возбудили по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами КГИОП и комитета имущественных отношений администрации Петербурга, которое тоже послужило причиной значительных повреждений здания-памятника.

Источник, знакомый с ситуацией, предположил в беседе с «Ъ», что конфликт из-за Дома Черкасского мог возникнуть из-за нежелания Смольного продать бизнесмену отдельные домовые помещения, что делало реконструкцию здания невозможным.

По данным источника, проблема заключалась в том, что Борису Берсону в доме принадлежали квартиры, а технические помещения, в том числе подвал и чердак, находятся в собственности города. Таким образом, для проведения полноценной реконструкции у бизнесмена не было полномочий.

Особняк Черкасского—Риттера построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского. Он был сподвижником Петра I и одним из первых строителей Санкт-Петербурга. В 1706 году он женился на двоюродной сестре Петра I Аграфене Нарышкиной. В 1840 году дом перестроил архитектор Егор Цолликофер, еще раз фасад переоформлялся в 1940-е годы.

Екатерина Рязанова, Надежда Ярмула, Санкт-Петербург