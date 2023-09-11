На кладбище под Екатеринбургом установили памятники бойцам ЧВК «Вагнер»

На участке Северного кладбища в Березовском (Свердловская область), где похоронены бойцы ЧВК «Вагнер», установили новые памятники. По оценке корреспондента «Ъ-Урал», всего там около 200 «черных пирамид», которые называют «зубьями дракона» за схожесть с противотанковыми заградительными сооружениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказывал, что на Северном кладбище локально захоронены те бойцы, которые проживали в Екатеринбурге или окрестностях и чьих родственников либо не удалось оперативно найти, либо они не в состоянии организовать похороны.

Ранее портал Е1.ru сообщал, что на кладбище в Березовском выкопали из могилы молодого бойца частной военной компании из Пермского края. На этом настояли его родственники, которые узнали о смерти 22-летнего молодого человека только спустя три месяца.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте