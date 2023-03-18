Пригожин: массовое захоронение под Екатеринбургом — кладбище бойцов ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что на Северном кладбище Березовского (Свердловская область), где за несколько недель появились почти семь десятков схожих могил, хоронят бойцов частной военной компании.

«Когда боец погибает, его хоронят в строгом соответствии с тем, где он хотел быть захоронен, согласно его завещанию»,- рассказал господин Пригожин Е1.RU, уточнив, что на кладбище локально захоронены те бойцы, которые проживали в Екатеринбурге или окрестностях и чьих родственников либо не удалось оперативно найти, либо они не в состоянии организовать похороны.

Массовое захоронение мужчин в возрасте от 25 до 53 лет появилось на кладбище под Екатеринбургом за несколько недель. На местах захоронения лежат еловые ветки и одинаковые венки. На каждой могиле расположены одинаковые кресты и черные таблички. Возле некоторых стоят фотографии.

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