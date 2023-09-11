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В Анапе назвали победителей дополнительных выборов депутатов Совета

В Анапе подвели итоги дополнительных выборов депутатов Совета, сообщила пресс-служба мэрии. В городе и двух сельских округах работали восемь избирательных участков.

Фото: мэрия Анапы

Фото: мэрия Анапы

По городскому одномандатному округу № 11 победил Владимир Пономарев, набрав 83% голосов. В Благовещенском одномандатном сельском округе № 18 лидировал Сергей Старовойтов (76%). В Гостагаевском сельском одномандатном округе № 23 большинство (87%) избирателей проголосовали за Игоря Тарана.

В Краснодаре результаты голосования станут известны не позднее 12 сентября. Общая явка в городе по итогам двух дней голосования составила 18,2% избирателей.

Татьяна Ручкина

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