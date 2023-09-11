Мусор попал в «Энергосеть»

Генеральным подрядчиком строительства мусорного завода «Островский» в Ленобласти станет входящее в структуры «Интер РАО» ООО «Энергосеть». Ранее эта компания участвовала в реконструкции КПО «Волхонка» в Петербурге. «Энергосеть» оказалась единственным участником конкурса, согласившись строить «Островский» за 12 млрд рублей, что почти вдвое превышает называвшийся два года назад объем инвестиций в создание завода. Эксперты утверждают, что ростом цен на оборудование и стройматериалы двукратное повышение стоимости завода объяснить невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство и полная пусконаладка завода мощностью 600 тыс. тонн отходов в год должны быть завершены не позднее 30 июня 2025 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Строительство и полная пусконаладка завода мощностью 600 тыс. тонн отходов в год должны быть завершены не позднее 30 июня 2025 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Победителем конкурса на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний, а также поставку основного технологического и вспомогательного оборудования по проекту строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области признано московское ООО «Энергосеть», следует из протоколов, опубликованных на портале госзакупок. Компания стала единственным участником закупки, объявленной в начале августа АО «Невский экологический оператор» (НЭО, петербургский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами). Цена договора в ходе конкурса не изменилась — 12 млрд рублей без НДС.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе НЭО, договор планируется заключить в течение пяти дней со дня одобрения сделки генерального подряда собранием акционеров компании, которое запланировано на 14 сентября 2023 года. Стоимость договора, в случае положительного решения акционеров, будет равна начальной максимальной цене, поскольку понижения в ходе конкурса не было.

По данным СПАРК-Интерфакс , ООО «Энергосеть» (Москва) зарегистрировано 23 апреля 2007 года, уставный капитал составляет 100 млн рублей. Основным собственником является ООО «ЭВ-Групп», аффилировано с «Интер РАО». Выручка за 2022 год выросла по сравнению с показателем за предыдущий период на 66%, до 24,2 млрд рублей, чистая прибыль — на 21%, до 665,9 млн рублей.

Подготовительные работы на площадке будущего КПО начались в июле. Комплекс будет состоять из линий сортировки, закрытого участка компостирования, участка производства RDF-топлива, участков прессования и упаковки, специализированной площадки (карты) для размещения оставшихся после сортировки ТКО, не подлежащих переработке. Также предусмотрено размещение зоны НИОКР, где будут проводиться исследования новых перспективных методик переработки, в том числе пиролиза.

Строительство и полная пусконаладка завода мощностью 600 тыс. тонн отходов в год должны быть завершены не позднее 30 июня 2025 года.

Как ранее писал «Ъ-СПб», сметная стоимость строительства КПО «Островский», ранее оценивавшаяся в 6,5 млрд рублей, может увеличиться до минимум 10 млрд, что в компании объясняли ростом уровня инфляции за последние два года. При этом генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова утверждала, что на предприятии будет использоваться до 90% российского оборудования. Два источника, знакомых с ценами на использующееся на аналогичных предприятиях импортное оборудование, сообщили «Ъ-СПб», что их стоимость выросла не более чем на 20–40%.

Вячеслав Калашников