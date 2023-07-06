Смета может пойти в рост

Стоимость проекта строительства КПО «Островский» может быть увеличена в 1,5 раза, до 10 млрд рублей. Существенных изменений в проект при этом не вносилось. Эксперты расходятся во мнении относительно роста цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагается, что перерабатываемые отходы на КПО «Островский» составят около 80% от входящих объемов ТКО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Предполагается, что перерабатываемые отходы на КПО «Островский» составят около 80% от входящих объемов ТКО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «Невский экологический оператор» (НЭО, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге) рассматривает возможность увеличения сметной стоимости проекта строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом накануне сообщила журналистам генеральный директор компании-заказчика НЭО Екатерина Горшкова на церемонии, посвященной старту подготовительных работ на площадке будущего комплекса.

«Как раз сейчас проводится работа по Главгосэкспертизе самого проекта, и дальше будет проходить государственную экспертизу сметная документация, потому что у нас госпредприятие, но по нашим расчетам, которые уже сегодня есть, стоимость возрастет. Сложно сейчас точные какие-то цифры говорить, но я думаю, что — сейчас это где-то 6,5 (млрд рублей.— «Ъ-СПб») — наверное, в районе 10 мы что-то такое будем обсуждать»,— сказала госпожа Горшкова. Она также отметила, что компания подала заявку в ППК «РЭО» в расчете на предоставление льготного финансирования, еще 10% должно быть профинансировано с помощью привлечения акционерного займа. При этом стоимость каждого из трех проектов НЭО по строительству КПО, согласно данным территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области, составляет «более 5 млрд рублей». Для сравнения, стоимость проекта КПО мощностью 300 тыс. тонн ТКО в Кингисеппе, строительство которого ведет ленинградский регоператор УК ООЛО, по данным областной терсхемы, составляет 3,15 млрд рублей.

Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе НЭО, изначально в проекте были заложены цены 2021 года, в последующие два года уровень инфляции был беспрецедентно высоким. Существенных изменений в проект не вносилось и вопрос увеличения сметы еще окончательно не оформлен, подчеркнули в пресс-службе. Конкурс по определению генподрядчика строительства КПО «Островский» планируется провести до конца лета, уточнили в компании.

В НЭО рассчитывают завершить строительство КПО в конце 2024 года. Предприятие ежегодно будет принимать 600 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора и строительных отходов. Комплекс будет состоять из линий сортировки, закрытого участка компостирования, участка производства RDF-топлива, участков прессования и упаковки, специализированной площадки (карты) для размещения оставшихся после сортировки ТКО, не подлежащих переработке. Также предусмотрено размещение зоны НИОКР, где будут проводиться исследования новых перспективных методик переработки, в том числе пиролиза. Предполагается, что объем неперерабатываемых «хвостов» составит около 20% от входящих объемов; если производимое RDF-топливо не будет востребовано, объем неутилизируемых фракций увеличится дополнительно еще на 20%.

Гендиректор НЭО подчеркнула, что на предприятии будет использоваться до 90% российского оборудования. Среди импортного, замены которому найти пока не удалось,— оптические сепараторы, в производстве которых иностранные компании «пока что ушли вперед», сказала госпожа Горшкова.

«Хотелось бы думать, увеличение стоимости объясняется тем, что в компании прислушались к нашим предложениям и внесли в проект изменения, которые позволят создать полностью перерабатывающее предприятие. Только установка пиролиза может стоить до 1 млрд рублей»,— сказал «Ъ-СПб» председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.

«Рост цены действительно удивительный, особенно учитывая тот факт, что ТКО, насколько мне известно, по факту меньше, чем прогнозировали, а вопрос объемов сортировки влияет на стоимость застройки. Возможно, речь действительно в индексации цен на самое дорогое, что не является отечественным,— узлы сепарации. Поскольку само по себе строительство не сверхсложное, то сроки могут быть и более или менее реалистичными»,— считает Наталья Беляева, председатель комиссии по экологии совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Торгово-промышленной палаты РФ.

Татьяна Князькова, Вячеслав Калашников