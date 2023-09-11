«Авангард» меняет главу

Акционеры ОАО «Авангард», старейшего предприятия по выпуску электроники, приняли решение назначить генеральным директором предприятия Евгения Платонова. Ранее пост занимал Игорь Евсеев, проработавший почти год в качестве руководителя. Эксперты полагают, что кадровые перестановки связаны с желанием акционеров усилить экономические показатели предприятия. Компания активно расширяет продуктовую линейку за счет новых производств, в том числе по телекоммуникационному оборудованию в сотрудничестве с «Ростелеком». Также новому руководителю компании необходимо решить задачи по развитию выпуска импортозамещающих комплектующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение о смене руководителя ОАО «Авангард» было опубликовано на сервере раскрытия информации «Интерфакс» 8 сентября 2023 года. Евгений Платонов с 8 августа 2023 года был в должности временного управляющего, теперь принято решение о его назначении генеральным директором. С 22 февраля 2022 года до 8 августа 2023 года руководителем предприятия был Игорь Евсеев (несколько месяцев в качестве временного директора, а позже ему были переданы все полномочия). В настоящее время, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», он является директором дочерней компании АО «Научно-исследовательский технологический институт „Авангард"». В свою очередь, Евгений Платонов на сайте этой компании в графе «руководство» обозначен как директор по экономике и финансам. К моменту отправки материала в печать в ОАО «Авангард» не смогли предоставить комментарий о причинах смены руководства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ОАО «Авангард» за 2022 год снизилась с 1 млрд рублей в 2021 году до 794,6 млн рублей в 2022 году. При этом показатель чистой прибыли вырос в 13 раз, с 1,5 млн рублей в 2021 году до 19,6 млн рублей в 2022 году.

ОАО «Авангард» в этом году отмечает 75-летие присутствия на рынке. В 1948 году оно было основано как научно-исследовательский институт, который занимался технологиями печатных плат, радиолокационными станциями и радиоэлектронной аппаратурой. Согласно информации на сайте, сегодня основным направлением деятельности предприятия на гражданском рынке является профессиональная электроника: изделия акустоэлектроники, комплексные системы управления и мониторинг, преобразовательная техника и прочее.

В июне 2023 года была запущена новая производственная линия по выпуску телекоммуникационного оборудования в рамках совместного предприятия с компанией «Ростелеком» — НПО «РТТ». Среди продукции роутеры, видеокамеры, коммутаторы, маршрутизаторы, оборудование для видеодомофонов и другое. «Ростелеком» планирует данным производством обеспечить свои потребности в оборудовании, которое работает по стандартам связи 2G и 4G.

Генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что сейчас электронике уделяется повышенное внимание. «До 1990-х годов Петербург считался одним из технических центров развития электроники и связи: здесь были сконцентрированы промышленные производители как гражданской, так и военной продукции. Но, к сожалению, они этап приватизации не пережили. Сейчас — попытка догнать ушедший поезд, и в этом смысле Петербург теоретически может занять достойное место. Но на это нужна кадровая база и деньги. Завод „Авангард" занимает небольшую долю на рынке. Предприятие производит только отдельные элементы, датчики, телекоммуникационные шкафы, источники питания, технологические материалы, но не законченное изделие под современные и завтрашние потребности. Возможно, это появится в перспективе»,— полагает Юрий Брюквин.

Доцент РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова считает, что «Авангард» является на сегодняшний день одним из стратегических предприятий. «Компания занимается разработками в области фотоники, радио- и микроэлектроники, интеллектуальной энергетики, модульными комплексами арктического исполнения, комплексными системами мониторинга и управления, то есть всем тем, что является основополагающим для конкурентного развития России в рамках мировой экономики. Например, область микроэлектроники важна для производства различного высокотехнологичного оборудования в абсолютно всех отраслях экономики»,— говорит госпожа Новикова.

Алла Михеенко