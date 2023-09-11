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«Авангард» меняет главу

спустя три месяца после запуска производства оборудования для «Ростелекома»

Акционеры ОАО «Авангард», старейшего предприятия по выпуску электроники, приняли решение назначить генеральным директором предприятия Евгения Платонова. Ранее пост занимал Игорь Евсеев, проработавший почти год в качестве руководителя. Эксперты полагают, что кадровые перестановки связаны с желанием акционеров усилить экономические показатели предприятия. Компания активно расширяет продуктовую линейку за счет новых производств, в том числе по телекоммуникационному оборудованию в сотрудничестве с «Ростелеком». Также новому руководителю компании необходимо решить задачи по развитию выпуска импортозамещающих комплектующих.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение о смене руководителя ОАО «Авангард» было опубликовано на сервере раскрытия информации «Интерфакс» 8 сентября 2023 года. Евгений Платонов с 8 августа 2023 года был в должности временного управляющего, теперь принято решение о его назначении генеральным директором. С 22 февраля 2022 года до 8 августа 2023 года руководителем предприятия был Игорь Евсеев (несколько месяцев в качестве временного директора, а позже ему были переданы все полномочия). В настоящее время, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», он является директором дочерней компании АО «Научно-исследовательский технологический институт „Авангард"». В свою очередь, Евгений Платонов на сайте этой компании в графе «руководство» обозначен как директор по экономике и финансам. К моменту отправки материала в печать в ОАО «Авангард» не смогли предоставить комментарий о причинах смены руководства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ОАО «Авангард» за 2022 год снизилась с 1 млрд рублей в 2021 году до 794,6 млн рублей в 2022 году. При этом показатель чистой прибыли вырос в 13 раз, с 1,5 млн рублей в 2021 году до 19,6 млн рублей в 2022 году.

ОАО «Авангард» в этом году отмечает 75-летие присутствия на рынке. В 1948 году оно было основано как научно-исследовательский институт, который занимался технологиями печатных плат, радиолокационными станциями и радиоэлектронной аппаратурой. Согласно информации на сайте, сегодня основным направлением деятельности предприятия на гражданском рынке является профессиональная электроника: изделия акустоэлектроники, комплексные системы управления и мониторинг, преобразовательная техника и прочее.

В июне 2023 года была запущена новая производственная линия по выпуску телекоммуникационного оборудования в рамках совместного предприятия с компанией «Ростелеком» — НПО «РТТ». Среди продукции роутеры, видеокамеры, коммутаторы, маршрутизаторы, оборудование для видеодомофонов и другое. «Ростелеком» планирует данным производством обеспечить свои потребности в оборудовании, которое работает по стандартам связи 2G и 4G.

Генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что сейчас электронике уделяется повышенное внимание. «До 1990-х годов Петербург считался одним из технических центров развития электроники и связи: здесь были сконцентрированы промышленные производители как гражданской, так и военной продукции. Но, к сожалению, они этап приватизации не пережили. Сейчас — попытка догнать ушедший поезд, и в этом смысле Петербург теоретически может занять достойное место. Но на это нужна кадровая база и деньги. Завод „Авангард" занимает небольшую долю на рынке. Предприятие производит только отдельные элементы, датчики, телекоммуникационные шкафы, источники питания, технологические материалы, но не законченное изделие под современные и завтрашние потребности. Возможно, это появится в перспективе»,— полагает Юрий Брюквин.

Доцент РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова считает, что «Авангард» является на сегодняшний день одним из стратегических предприятий. «Компания занимается разработками в области фотоники, радио- и микроэлектроники, интеллектуальной энергетики, модульными комплексами арктического исполнения, комплексными системами мониторинга и управления, то есть всем тем, что является основополагающим для конкурентного развития России в рамках мировой экономики. Например, область микроэлектроники важна для производства различного высокотехнологичного оборудования в абсолютно всех отраслях экономики»,— говорит госпожа Новикова.

Алла Михеенко

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